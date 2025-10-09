AIAC sasarkan jadi peneraju global timbang tara antarabangsa

KUALA LUMPUR: Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC) sedang mempertingkatkan usaha untuk melonjakkan kedudukannya daripada sebuah institusi serantau kepada peneraju global.

Inisiatif ini juga bertujuan mempromosikan Malaysia sebagai hab pilihan bagi timbang tara antarabangsa.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi) Datuk Seri Azalina Othman Said menyifatkan aspirasi itu selari dengan teras utama kerangka Malaysia MADANI.

Beliau menekankan matlamat untuk menjadikan AIAC bukan sekadar badan serantau tetapi sebuah institusi diiktiraf dunia serta hab timbang tara utama di peringkat global.

“Visi kita jelas untuk memposisikan AIAC bukan hanya sebagai institusi serantau tetapi sebagai peneraju global dan hab timbang tara pilihan dunia,” katanya ketika menyampaikan ucapan khas pada majlis pembukaan Minggu Penyelesaian Pertikaian Alternatif Asia (ADR ASIA) 2025.

Program tersebut bertemakan “Kairos: Seizing the ADR Moment” dan berlangsung di ibu negara.

Azalina berkata pencapaian ini mencerminkan kesepakatan untuk membina ekosistem yang tangkas, dinamik dan berteraskan peraturan.

Ekosistem tersebut akan menyokong kemajuan ekonomi serta pertumbuhan mampan negara.

Beliau mengajak semua pihak untuk memanfaatkan peluang ini bersama bagi memperkasa institusi dan meningkatkan piawaian.

“Mari kita bentuk masa depan di mana Malaysia dan ASEAN muncul sebagai peneraju dalam penyelesaian pertikaian yang adil, cekap dan inklusif,” katanya.

Minggu ADR ASIA 2025 telah dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof. – Bernama