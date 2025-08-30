Akademi Kenegaraan Malaysia perkukuh perpaduan rentas bangsa dan agama

TUMPAT: Akademi Kenegaraan Malaysia sentiasa menekankan kepentingan modul latihan Kenegaraan Malaysia MADANI sebagai platform memperkukuh perpaduan merentas bangsa, agama dan kaum minoriti di seluruh negara.

Ketua Pengarahnya Datuk Dr Roslan Hussin berkata AKM bertanggungjawab melaksanakan program yang mampu membangkitkan semangat patriotisme tanpa memihak kepada sebarang aliran politik.

Beliau berkata kaum minoriti seperti masyarakat Siam dan lain-lain lagi diberi perhatian sama rata untuk membina kesepakatan dan kecintaan terhadap negara sekali gus memastikan keamanan serta keharmonian terus terpelihara.

“AKM juga bertindak sebagai pemudah cara untuk setiap kaum dalam negara, melibatkan bidang pendidikan dan sebagainya.”

“Masyarakat minoriti memainkan peranan penting dalam memastikan sejarah kemerdekaan terus disemarakkan.”

“AKM tidak pernah mengasingkan mana-mana kumpulan sama ada besar atau kecil.”

“Semua diberikan perhatian bagi memastikan semangat patriotik berada pada tahap tinggi.”

Beliau berkata demikian ketika melepaskan peserta masyarakat Siam dalam Konvoi Kereta Volkswagen Antik dan Motorsikal Kembara Merdeka sempena Hari Kebangsaan ke-68 di Wat Phikulthong, Tumpat.

Roslan menambah usaha AKM itu bukan sahaja tertumpu kepada masyarakat Siam di Kelantan, tetapi juga di Kedah, Perlis dan negeri lain.

Pengerusi Persatuan Siam Kelantan Ahrin Alak berkata program konvoi dimulakan dengan upacara menaikkan Jalur Gemilang, diikuti konvoi bermotorsikal dan kereta Volkswagen antik ke kampung sekitar.

Beliau berkata program kali ketiga dianjurkan itu bertujuan meningkatkan semangat patriotisme dan perpaduan serta menanamkan rasa cinta kepada negara, terutama dalam kalangan pelajar sekolah dan masyarakat Siam.

“Program tahunan ini melibatkan 300 hingga 500 peserta daripada masyarakat Siam di sekitar daerah ini termasuk pelajar dan penduduk setempat.”

“Ia bagi menggalakkan perpaduan dan hormat terhadap undang-undang, selaras dengan semangat kemerdekaan Malaysia.” – Bernama