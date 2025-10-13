Aliran masuk bersih pelabur asing US$904.8 juta di Asia minggu lepas

KUALA LUMPUR: Pelabur asing meneruskan aliran masuk bersih bagi minggu kedua berturut-turut di pasaran Asia dengan jumlah US$904.8 juta pada minggu lepas.

Jumlah aliran masuk bersih itu adalah 4.12 kali lebih rendah berbanding minggu sebelumnya yang mencatat US$3.73 bilion.

Laporan Aliran Dana MBSB Investment Bank Bhd bagi minggu berakhir 10 Oktober 2025 menunjukkan Vietnam, Thailand dan Filipina mengalami aliran keluar bersih asing.

Pasaran Asia lain mencatat aktiviti pembelian bersih dengan Korea Selatan menjadi peneraju utama.

Korea Selatan mencatat aktiviti pembelian bersih selama dua minggu berturut-turut dengan aliran masuk bersih asing terbesar di rantau ini sebanyak US$913.2 juta.

Jumlah aliran masuk Korea Selatan itu adalah 3.48 kali lebih rendah berbanding aliran masuk minggu sebelumnya sebanyak US$3.18 bilion.

Taiwan menyaksikan belian bersih asing berterusan untuk minggu kedua berturut-turut dengan aliran masuk bersih sebanyak US$209.6 juta.

India turut mencatat belian bersih pada minggu lepas yang menamatkan tempoh dua minggu aliran keluar dengan aliran masuk bersih berjumlah US$197.4 juta.

Walaupun pertumbuhan sektor perkhidmatan India pada September 2025 perlahan berikutan pesanan asing yang lemah, sektor berkenaan kekal kukuh.

Keyakinan perniagaan India juga meningkat pada tempoh tersebut.

Bagi pasaran Malaysia, pelabur asing beralih menjadi penjual bersih minggu lepas yang menamatkan aliran masuk dana.

Malaysia mencatat aliran keluar bersih RM1.44 bilion yang merupakan angka mingguan terbesar sejak akhir Ogos 2025.

Pelabur asing menjadi penjual bersih pada setiap hari dagangan minggu lepas dengan aktiviti jualan bersih tertinggi dicatat pada Jumaat berjumlah RM327.0 juta.

Aktiviti jualan bersih tertinggi kedua berlaku pada Rabu dengan jumlah RM307.8 juta.

Isnin mencatat jualan bersih RM288.7 juta diikuti Selasa dengan RM281.7 juta.

Jumlah aliran keluar paling kecil berlaku pada Khamis sebanyak RM237.9 juta.

Sektor tunggal yang mencatat aliran masuk bersih asing minggu lepas di Malaysia adalah teknologi dengan RM85.7 juta.

Tiga sektor utama yang menyaksikan aliran keluar bersih asing adalah perkhidmatan kewangan dengan RM491.7 juta.

Sektor penjagaan kesihatan mencatat aliran keluar bersih RM171.2 juta manakala hartanah mengalami aliran keluar RM145.5 juta.

Institusi tempatan menjadi pembeli bersih dengan menamatkan seminggu aliran keluar bersih bagi kelompok itu.

Jumlah pembelian institusi tempatan sebanyak RM1.49 bilion merupakan aliran masuk bersih mingguan tertinggi sejak April 2025.

Peruncit tempatan meneruskan jualan bersih kepada lima minggu berturut-turut dengan aliran keluar bersih lebih sederhana berjumlah RM50.6 juta.

Purata jumlah dagangan harian menunjukkan penurunan menyeluruh pada minggu lepas.

Peruncit tempatan dan pelabur asing mencatat penurunan sederhana masing-masing 3.9 peratus dan 1.6 peratus.

Institusi tempatan mencatatkan peningkatan jumlah dagangan harian sebanyak 6.3 peratus. – Bernama