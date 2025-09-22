Amaran hujan lebat dan ribut petir di Kuala Lumpur, enam negeri hingga 3 petang

KUALA LUMPUR: Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa negeri sehingga jam 3 petang hari ini.

MetMalaysia memaklumkan cuaca buruk itu dijangka menjejaskan Bentong di Pahang serta beberapa kawasan di Selangor termasuk Klang, Gombak dan Petaling.

Keadaan sama diramal melanda Kuala Lumpur dan beberapa daerah di Negeri Sembilan serta Johor.

Di Negeri Sembilan, kawasan Jelebu dijangka mengalami cuaca buruk manakala di Johor melibatkan Kluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru.

Di Sabah, kawasan pedalaman Nabawan serta Pantai Barat seperti Kota Kinabalu dan Tuaran turut dijangka mengalami keadaan cuaca serupa.

Daerah Sandakan termasuk Tongod, Kinabatangan dan Sandakan juga antara lokasi yang terjejas di Sabah.

Sementara itu di Sarawak, kawasan terjejas ialah Mukah meliputi Dalat dan Mukah serta Bintulu yang merangkumi Tatau dan Bintulu.

Daerah Miri termasuk Subis, Beluru, Miri dan Marudi turut dijangka mengalami cuaca buruk sehingga jam 3 petang.

MetMalaysia mengeluarkan kenyataan rasmi berkenaan pada jam 1 tengah hari tadi untuk makluman orang ramai. – Bernama