MyIPO lancar program intensif lahirkan penilai harta intelek bertauliah

KUALA LUMPUR: Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) melancarkan Program Intensive IP Valuer and Examination 2025 bagi melahirkan penilai harta intelek bertauliah.

Program ini bertujuan melatih penilai yang berkeupayaan menilai potensi komersial harta intelek secara profesional dan bertaraf antarabangsa.

Penilaian IP yang tepat membolehkan harta intelek diinsuranskan, dilaburkan dan diperdagangkan setara dengan aset fizikal lain.

Ini seiring aspirasi kerajaan untuk menjadikan IP sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baharu negara.

Program intensif ini meneruskan kejayaan MyIPO membangunkan Model Penilaian IP Malaysia sejak 2013.

Model tersebut diperkasa melalui sokongan serantau menerusi ASEAN IP Valuation Model.

Model ini dibangunkan bersama Pertubuhan Harta Intelek Dunia (WIPO) dan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC).

Ia menyasarkan penyeragaman standard penilaian IP di seluruh rantau ASEAN.

Ini akan meningkatkan keyakinan pasaran dan pelabur terhadap nilai sebenar harta intelek.

Majlis pelancaran program disempurnakan oleh Ketua Pengarah MyIPO Yusnieza Syarmila Yusoff.

Lebih 50 peserta menghadiri majlis tersebut termasuk wakil kementerian dan agensi teknologi.

Peserta program akan mengikuti modul latihan komprehensif dan peperiksaan pensijilan.

Latihan menekankan metodologi penilaian antarabangsa dan amalan terbaik industri.

Usaha ini akan melahirkan lebih ramai penilai IP bertauliah di Malaysia.

Ini memacu pengewangan harta intelek dan memudahkan pencipta serta usahawan mengakses pembiayaan.

Kedudukan negara dalam ekonomi berasaskan pengetahuan juga akan diperkukuh. – Bernama