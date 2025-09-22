ECRL capai kemajuan 87 peratus, kecurian kabel jejas pembinaan di Pahang

KUALA TERENGGANU: Projek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) yang merentasi Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor telah mencapai kemajuan keseluruhan sebanyak 87 peratus sehingga Ogos lepas.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke menyatakan segmen di Terengganu antara yang paling pantas disiapkan berikutan isu tanah telah diselesaikan lebih awal.

Beliau menjelaskan faktor geografi di Terengganu yang rata serta kurang cabaran pembinaan turut menyumbang kepada kelancaran projek.

“Di Terengganu, pembinaan trek hampir siap, manakala bahagian yang masih belum disiapkan melibatkan jajaran dari Bentong ke Gombak,“ katanya.

Loke menekankan bahawa Terowong Genting hingga ke Gombak merupakan segmen paling mencabar dalam keseluruhan projek ECRL.

Beliau menyatakan kemajuan ECRL di Kelantan dan Terengganu tidak membimbangkan kerana kebanyakan proses pembinaan telah siap.

Bagaimanapun, Loke mendedahkan terdapat isu kecurian kabel di Pahang yang menjejaskan kelancaran kerja pembangunan ECRL.

“Lebih satu kilometer kabel telah dicuri dan itu menjadi masalah kepada pihak pemaju,“ katanya.

Beliau menegaskan pihak pemaju perlu menilai semula pendekatan untuk mempercepatkan proses pembinaan yang tergendala.

Loke mengesahkan telah berbincang dengan Kementerian Dalam Negeri dan pihak polis mengenai isu kecurian kabel tersebut.

“Tindakan lebih agresif perlu diambil, termasuk menggunakan peruntukan undang-undang yang lebih tegas untuk menangani isu tersebut,“ tegasnya.

Beliau menambah kecurian kabel itu menyebabkan kerugian besar kepada kerajaan dan mengganggu ketenteraman awam. – Bernama