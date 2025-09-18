Amaran hujan lebat, ribut petir di lima negeri hingga tengah hari ini

KUALA LUMPUR: Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) hari ini mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di beberapa tempat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Selangor hingga 12 tengah hari ini.

Menerusi amaran yang dikeluarkan pada 9 pagi ini, MetMalaysia memaklumkan cuaca buruk itu dijangka melanda kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah.

Di Perak pula, kawasan yang dijangka terbabit ialah Bagan Datuk dan Hilir Perak manakala Selangor di Sabak Bernam - BERNAMA