Anggota APM selamat lelaki hampir lemas di Pantai Miami

GEORGE TOWN: Tindakan pantas anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) Pantai Menara di Pantai Miami berjaya menyelamatkan seorang lelaki daripada lemas hari ini.

Dalam kejadian jam 4.15 petang itu, mangsa berusia 36 tahun dikatakan mengalami kesukaran dan gagal berenang ketika berada di dalam air di pantai berkenaan.

Jurucakap APM Pulau Pinang berkata anggota penyelamat pantai APM yang mendapat maklumat mengenai kejadian itu segera menyelamatkan mangsa yang dikatakan sedang bercuti ke negeri berkenaan bersama ahli keluarganya dari Selangor.

Lelaki tempatan itu berjaya ditarik keluar dari dalam laut dan dibawa ke pantai dengan keadaan stabil namun lemah dan kesakitan pada bahagian belakang badan dipercayai akibat terhentak pada batu di dalam air.

Selepas diberikan bantuan awal, mangsa dihantar ke Hospital Pulau Pinang bagi mendapatkan rawatan lanjut.

Beliau berkata tindakan pantas anggota penyelamat berjaya menyelamatkan mangsa daripada lemas atau tragedi lebih buruk berlaku di kawasan pantai itu. – Bernama