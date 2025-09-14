Anwar ke Doha untuk menghadiri Sidang Kemuncak Tergempar Arab-Islam

SUBANG: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berlepas ke Doha, Qatar untuk menghadiri Sidang Kemuncak Tergempar Arab-Islam yang dijadualkan pada hari Isnin.

Pesawat khas membawa Perdana Menteri berlepas dari Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) Subang di sini pada pukul 7 malam.

Anwar menghadiri sidang kemuncak luar biasa itu atas jemputan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, berikutan perkembangan terkini melibatkan serangan Israel.

Rombongan Perdana Menteri termasuk Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Dr Zulkifli Hasan dan pegawai kanan Kementerian Luar Negeri.

Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan dijadualkan menyertai rombongan itu di Qatar.

Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar hadir di pangkalan untuk melepas kepergian Perdana Menteri.

Anwar dijadualkan menyampaikan kenyataan kebangsaan Malaysia di sidang kemuncak luar biasa itu untuk mengukuhkan pendirian tegas Malaysia mengenai keperluan mendesak menghentikan pelanggaran undang-undang antarabangsa oleh Israel.

Penyertaan Perdana Menteri menekankan sokongan dan solidariti Malaysia dengan Qatar serta usaha mempertahankan hak rakyat Palestin.

Satu komunike akhir yang menggariskan tindakan kolektif dan kedudukan dalam menangani isu itu dijangka diterima pakai di sidang kemuncak.

Sidang Kemuncak Tergempar Arab-Islam akan dihadiri oleh pemimpin dan wakil Negara-negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC).

Sidang kemuncak akan membincangkan perkembangan terkini di Gaza, Palestin dan serangan Zionis yang kejam terhadap wilayah itu.

Menurut laporan media antarabangsa, sidang kemuncak luar biasa itu telah diadakan untuk membincangkan serangan Zionis ke atas Doha pada 9 September.

Serangan di kawasan Leqtaifiya melibatkan kira-kira 15 jet pejuang Zionis yang mengakibatkan kematian enam orang termasuk anak pemimpin kanan Hamas Khalil al-Hayya. – Bernama