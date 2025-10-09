Anwar minta rakyat doakan pembentangan Belanjawan 2026 lancar

PUTRAJAYA: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon semua rakyat Malaysia mendoakan agar pembentangan Belanjawan 2026 esok berjalan lancar.

Beliau menyampaikan permintaan ini ketika ditemui media selepas meninjau persiapan akhir Belanjawan 2026 di Kementerian Kewangan hari ini.

Anwar yang juga Menteri Kewangan tiba kira-kira 3 petang dan disambut Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan serta Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying.

Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmood Merican turut hadir dalam lawatan tersebut.

Perdana Menteri meluangkan kira-kira 30 minit meninjau ruang operasi Belanjawan 2026 di Dewan Utama kementerian.

Beliau beramah mesra dengan warga Kementerian Kewangan yang terlibat dalam penyediaan dokumen belanjawan tersebut.

Sebanyak 320 pegawai dan kakitangan kementerian daripada pelbagai bahagian terlibat dalam penyediaan dokumen belanjawan.

Mereka berasal daripada Bahagian Cukai, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, serta Bahagian Antarabangsa.

Anwar turut bergambar bersama pengurusan tertinggi setiap kumpulan yang memainkan peranan dalam proses penyediaan Belanjawan 2026.

Belanjawan MADANI 2026 akan mencerminkan keutamaan kerajaan dan hala tuju negara tahun depan.

Ia memberi tumpuan kepada usaha membela rakyat dan memperkukuh ekonomi negara.

Belanjawan ini juga bertujuan memperteguh asas negara yang mampan dan inklusif.

Anwar dijadual membentangkan Belanjawan MADANI Keempat itu di Parlimen pada 4 petang esok. – Bernama