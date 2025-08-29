Anwar sampai Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2025 esok

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyampaikan Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2025 esok, bagi meniupkan semangat perpaduan dan patriotisme rakyat pada ambang sambutan Hari Kebangsaan ke-68.

Majlis yang akan diadakan di Taman Ekspo Pertanian Malaysia (MAEPS), Serdang, itu menyasarkan kehadiran lebih 4,000 tetamu antaranya penjawat awam dari pelbagai agensi dan jabatan, wakil badan beruniform, warga pendidik sekolah dan institusi pendidikan tinggi, pelajar, belia, wakil kesatuan sekerja serta usahawan, koperasi dan penjaja kecil .

Majlis akan turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadillah Yusof, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari.

Antara pengisian majlis amanat itu termasuk lafaz ikrar Rukun Negara oleh sukarelawan siswa bersama kanak-kanak Tabika Perpaduan dan persembahan kebudayaan “Harmoni MADANI”.

Bagi yang tidak berkesempatan ke MAEPS, digalakkan agar tidak melepaskan peluang untuk mengikuti amanat Perdana Menteri menerusi siaran langsung di kaca televisyen atau media sosial.

Diadakan sehari sebelum sambutan Hari Kebangsaan, Aaron sebelum ini dilaporkan berkata majlis amanat itu menjadi platform untuk menyampaikan hasrat dan harapan pimpinan tertinggi kerajaan mengenai kepentingan menghayati semangat perpaduan serta menyemai patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini akan diadakan di Dataran Putrajaya dengan tema ‘Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni’ - BERNAMA