Anwar ucap tahniah kepada Perdana Menteri wanita pertama Jepun

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah kepada Sanae Takaichi atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Jepun yang baharu.

Beliau berkata pelantikan Takaichi sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepun merupakan detik penting dalam landskap politik negara matahari terbit itu.

“Saya ucapkan tahniah kepada Sanae Takaichi atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Jepun,“ katanya menerusi hantaran di Facebook.

Anwar menambah pelantikan tersebut menggambarkan keazaman Takaichi serta evolusi demokrasi Jepun yang semakin matang.

Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata Malaysia amat menghargai Perkongsian Strategik Komprehensif dengan Jepun.

Perkongsian itu berteraskan kepercayaan, inovasi dan komitmen bersama terhadap kestabilan rantau serta pertumbuhan mampan.

Anwar menantikan kehadiran Perdana Menteri Takaichi ke Kuala Lumpur sempena Sidang Kemuncak ASEAN-Jepun minggu depan.

Kedua-dua negara akan terus memperkukuh kerjasama sedia ada.

Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan kepada bekas Perdana Menteri Jepun Shigeru Ishiba.

Lawatan Ishiba ke Malaysia awal tahun ini mengukuhkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara.

Takaichi, 64, mencipta sejarah sebagai wanita pertama memimpin Jepun.

Beliau menerima 237 undi melebihi majoriti daripada 465 kerusi di Dewan Perwakilan.

Presiden Parti Liberal Demokratik itu dipilih selepas mendapat sokongan parti sekutu baharu Parti Inovasi Jepun. – Bernama