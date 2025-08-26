AS mungkin ambil pegangan dalam lebih syarikat selepas Intel, kata Rumah Putih

WASHINGTON: Kerajaan Amerika Syarikat mungkin mengambil pegangan dalam lebih banyak syarikat selepas memperoleh 10 peratus pegangan dalam Intel Corporation.

Pengarah Majlis Ekonomi Kebangsaan Rumah Putih Kevin Hassett berkata kes Intel adalah situasi sangat istimewa kerana perbelanjaan besar Akta Cip yang akan diterima syarikat itu.

“Presiden telah menyatakan sejak kempen lagi bahawa beliau mahu AS mula membangun dana kekayaan negara,“ katanya kepada CNBC.

Hassett menegaskan beliau yakin akan ada lebih banyak transaksi serupa dalam industri ini atau industri lain pada masa depan.

Beliau menambah dana Akta Cip untuk Intel sedang diagihkan seperti dirancang dan pembayar cukai AS akan mendapat sedikit ekuiti sebagai balasan.

Secara berasingan, Presiden AS Donald Trump menegaskan beliau tidak membayar apa-apa untuk memperoleh pegangan dalam Intel.

“Saya BAYAR SIFAR UNTUK INTEL, IA BERNUAIKAN KIRA-KIRA 11 BILION DOLAR. Semua untuk AS. Mengapa orang ‘bodoh’ tidak gembira dengan itu?” tulis Trump di Truth Social.

Beliau berjanji akan terus membuat perjanjian serupa untuk negara sepanjang hari dan membantu syarikat yang membuat tawaran menguntungkan dengan AS.

Pada Jumaat, CEO Intel mengumumkan pelaburan $8.9 bilion daripada kerajaan AS selepas pertemuan dengan Trump. – Bernama-Sputnik/RIA Novosti