ASEAN dan EU lancar dialog alam sekitar pertama, sasarkan kerjasama iklim

LANGKAWI: Dialog Menteri ASEAN-EU mengenai Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang pertama diadakan di sini melengkapkan agenda alam sekitar ASEAN dengan kepimpinan EU dalam menetapkan sasaran iklim lebih progresif.

Pemangku Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata dialog itu bakal mewujudkan rangka kerja kerjasama alam sekitar serta memperkukuh pembangunan kapasiti dan pemindahan teknologi.

Beliau menyatakan dialog tersebut akan meneroka sinergi dalam menangani cabaran bersama termasuk pencemaran plastik, kehilangan biodiversiti dan perubahan iklim.

“Daripada inisiatif ekonomi kitaran kepada perlindungan alam sekitar marin, agenda kita hari ini mencerminkan keluasan dan kedalaman kerjasama yang boleh dicapai antara kedua-dua rantau,” katanya ketika menyampaikan ucapan pembukaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi.

Johari menekankan cabaran yang dihadapi menuntut tindakan kolektif yang melangkaui sempadan geografi untuk menangani isu alam sekitar.

Pesuruhjaya Eropah bagi Iklim Wopke Bastiaan Hoekstra menegaskan semula komitmen EU untuk kekal sebagai rakan dipercayai dalam memperkasa tindakan iklim.

Beliau menekankan keperluan mendesak kerjasama lebih erat dengan ASEAN bagi menangani cabaran alam sekitar global.

“Perubahan iklim akan terus memberi kesan kepada setiap pelosok bumi dan ia perlu menjadi keutamaan utama, malah memerlukan tindakan segera,” katanya pada dialog itu.

Hoekstra menyatakan 2024 merupakan tahun paling panas dalam rekod dan pertama melepasi paras 1.5 darjah Celsius berbanding era pra-industri.

Beliau menggesa semua pihak menetapkan aspirasi yang lebih berani dalam menangani perubahan iklim.

Mesyuarat Menteri Alam Sekitar ASEAN ke-18 selama tiga hari menghimpunkan menteri alam sekitar ASEAN dan pegawai kanan bagi membincangkan kerjasama serantau.

Dialog tersebut dipengerusikan bersama Malaysia dan Kesatuan Eropah bagi menyerlahkan komitmen kedua-dua rantau terhadap kerjasama alam sekitar. – Bernama