ASEAN harus perkukuh prinsip asas dalam sistem perundangan untuk kekalkan keyakinan perniagaan - Setiausaha Agung

KUALA LUMPUR: ASEAN harus memperkukuhkan kepastian undang-undang (legal certainty) dan mekanisme penyelesaian pertikaian untuk mengekalkan keyakinan perniagaan ketika rantau ini menuju ke arah menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030, kata Setiausaha Agung ASEAN Dr Kao Kim Hourn hari ini.

Beliau berkata integrasi ekonomi ASEAN telah mendorong rantau itu menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia dengan unjuran menunjukkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) untuk mencapai kira-kira US$4.5 trilion menjelang akhir dekad.

“Dengan pertumbuhan ini wujud tanggungjawab untuk menyediakan mekanisme yang berkesan dan dipercayai untuk menyelesaikan pertikaian komersial supaya pelabur dan perniagaan boleh beroperasi di ASEAN dengan yakin,” kata Kao dalam ucapan perasmiannya pada Forum Undang-undang ASEAN 2025 di sini hari ini.

Kao berkata selama ini, negara anggota ASEAN telah memajukan timbang tara komersial antarabangsanya sebagai sebahagian daripada komitmen untuk mengukuhkan kedaulatan undang-undang dan mempercepatkan integrasi ekonomi.

Kemajuan ASEAN mencerminkan kedua-dua penentuan serantau dan penjajarannya dengan amalan terbaik antarabangsa, katanya.

Antara perkembangan ketara yang muncul di seluruh rantau ini ialah penggunaan undang-undang timbang tara baharu dan disemak semula, potensi penyertaan Konvensyen New York 1958 dan penerimaan Konvensyen Singapura mengenai Pengantaraan oleh Perhimpunan Agung PBB pada Disember 2018.

“Perkembangan ini, digabungkan dengan pertumbuhan institusi pengantaraan dan timbang tara di seluruh ASEAN, menunjukkan pengiktirafan dunia terhadap kita bahawa timbang tara dan pengantaraan bukan hanya alat teknikal dan undang-undang.

“Ini juga merupakan mekanisme penting untuk meningkatkan kepercayaan, memastikan kebolehramalan, mengurangkan risiko dan memulihkan semula perdagangan global. Kepastian undang-undang dan kebolehramalan menyokong pelaksanaan komitmen ekonomi ASEAN,“ kata Kao.

Beliau berkata negara anggota ASEAN juga telah membincangkan dan meneroka perkara berkaitan dengan undang-undang timbang tara dan amalan termasuk langkah ke hadapan untuk panel penasihat mengenai timbang tara, piawaian untuk jualan barangan antarabangsa, infrastruktur undang-undang untuk e-dagang dan pemeteraian dan pengesahan Konvensyen Singapura mengenai Pengantaraan.

Kao memberitahu penjajaran rangka kerja perundangan berkaitan perdagangan dengan piawaian serantau dan global khususnya di bawah Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-undang Perdagangan Antarabangsa, menggariskan komitmen ASEAN terhadap multilateralisme, perintah berasaskan peraturan dan bagi menyumbang secara konstruktif kepada tadbir urus global dalam perdagangan dan pelaburan.

Forum Undang-undang ASEAN 2025 bertema “Meningkatkan Akses kepada Keadilan dalam Komuniti Ekonomi ASEAN: Merapatkan Kerjasama Undang-undang untuk Pertumbuhan Inklusif” berlangsung dari 19 hingga 21 Ogos, 2025.

Ia adalah anjuran Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia dengan kerjasama Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU) Jabatan Perdana Menteri - BERNAMA