ASEAN kekal komited kepada perdagangan berasaskan peraturan global

KUALA LUMPUR: ASEAN akan terus membina jambatan dan bukannya tembok dengan rakan dagang utama melalui komitmen terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan di bawah Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO).

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menegaskan bahawa negara anggota perlu bersama-sama melindungi perdagangan bebas, adil dan tanpa diskriminasi.

Beliau menekankan pentingnya mengurangkan risiko berada di bawah pengaruh ekonomi yang lebih besar sambil mengakui peranan ASEAN dalam perdagangan global yang semakin penting.

Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) telah mewujudkan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia meliputi kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar global dengan ASEAN sebagai terasnya.

“Kita juga sedang giat mengukuhkan hubungan perdagangan strategik dengan ekonomi baharu, dengan yang terkini kesediaan kita untuk memeterai perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk (GCC).”

Tengku Zafrul menjelaskan inisiatif ini berdasarkan Deklarasi Bersama ASEAN-GCC mengenai Kerjasama Ekonomi yang diterajui dan diumumkan Malaysia semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-46.

Beliau menyatakan fokus kerjasama tersebut akan tertumpu kepada sektor utama seperti kewangan, keterjaminan makanan dan tenaga.

ASEAN juga mengukuhkan hubungan ekonomi dengan rakan dialog sedia ada melalui beberapa FTA ASEAN Plus 1 yang ditambah baik.

Antaranya termasuk ASEAN-China FTA 3.0, Kajian Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN-India (AITIGA), dan tidak lama lagi FTA ASEAN-Korea.

Blok serantau itu juga sedang menimbang penglibatan dengan blok perdagangan baharu termasuk dialog antara ASEAN dan ekonomi anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP).

Inisiatif ini bertujuan membincangkan bidang kepentingan bersama dan memperkukuh rangkaian hubungan perdagangan yang pelbagai untuk ASEAN.

“Mesej kita kepada dunia adalah jelas: kita terbuka menerima perniagaan dan pelaburan, dan akan terus kekal begitu.”

Tengku Zafrul menegaskan ASEAN akan bekerjasama dengan semua rakan dari Timur dan Barat untuk mendapatkan pasaran yang pelbagai serta mengukuhkan kedudukan sebagai tunjang perdagangan global.

Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-57 bukan sahaja menyelesaikan isu semasa tetapi juga melakar wawasan jangka panjang Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC).

Penghujung 2025 akan menandakan siapnya Pelan Tindakan AEC 2025 dan pelancaran Pelan Strategik AEC 2026-2030.

Pelan ini merupakan sebahagian daripada siri empat Pelan Strategik AEC di bawah inisiatif “ASEAN 2045: Our Shared Vision”. – Bernama