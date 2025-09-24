ASEAN perlu aktif hadapi cabaran global, bukan pemerhati pasif - PM Anwar

KUALA LUMPUR: ASEAN tidak boleh menjadi pemerhati yang bersifat pasif dalam menghadapi cabaran ekonomi dan geopolitik global menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Beliau menegaskan bahawa blok serantau itu perlu memimpin usaha membina daya tahan dalam kalangan negara anggotanya yang kini menaungi lebih 600 juta penduduk.

Anwar berkata ASEAN bukan sahaja perlu bertindak balas malah perlu melangkaui ketika memimpin usaha memperkukuh rantaian bekalan.

“Dengan kesepakatan ASEAN, saya percaya kita mampu mengangkat semula kekuatan ekonomi, bukan sahaja Malaysia malah juga rantau ini sebagai rantau yang penting dan kritikal,” katanya ketika berucap pada Makan Malam Gala sempena Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-57.

Perdana Menteri turut mengalu-alukan cadangan bagi mengadakan Mesyuarat Bersama Menteri-Menteri Luar dan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang pertama seumpamanya bulan depan.

Beliau menyifatkan inisiatif tersebut sebagai satu langkah yang berani dan tepat pada masanya.

“Ini mencerminkan iltizam ASEAN untuk menangani masalah geopolitik dan geoekonomi yang saling berkait dengan perpaduan serta kepaduan berinstitusi,” katanya.

Anwar menekankan keperluan untuk memperkasakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) serta melabur dalam kelestarian.

Beliau juga menyeru agar rantau ini menerima guna inovasi bagi menghadapi ujian global yang semakin mencabar.

Usaha kolektif ini diharapkan dapat menjadikan kekuatan ekonomi sebagai asas utama pembangunan serantau yang mampan. – Bernama