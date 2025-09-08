ASEAN perlu bersatu jamin keadilan akses guaman untuk kanak-kanak

KOTA TINGGI: Negara anggota ASEAN perlu menghapuskan halangan yang menyekat kanak-kanak daripada mendapat akses kepada keadilan dan bekerjasama menjamin hak mereka melalui mekanisme bantuan guaman yang lebih kukuh.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi) Datuk Seri Azalina Othman Said menegaskan keadilan bukan keistimewaan untuk segelintir masyarakat tetapi jaminan untuk semua terutamanya kanak-kanak.

Beliau berkata terlalu banyak halangan seperti jarak, kos dan kurang kesedaran yang menghalang kanak-kanak mendapatkan bantuan guaman sewajarnya.

“Bantuan guaman mesti menjadi jambatan yang memastikan tiada kanak-kanak terpinggir, tidak dilindungi atau tidak diwakili,” katanya ketika merasmikan Konvensyen ASEAN mengenai Bantuan Guaman untuk Kanak-Kanak (ACLAC) 2025.

Azalina menekankan konvensyen itu bukan sekadar persidangan tetapi komitmen untuk melindungi, memperkasakan dan memelihara maruah setiap kanak-kanak di rantau ASEAN.

Malaysia telah mengambil langkah penting dengan meluluskan Akta Bantuan Guaman dan Pembelaan Awam 2025 pada Ogos untuk memastikan semua kanak-kanak terlibat jenayah mendapat pembelaan sewajarnya.

Undang-undang baru itu meluaskan bantuan guaman kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kewarganegaraan dan memperkenalkan perkhidmatan pembelaan awam di bawah Jabatan Bantuan Guaman buat kali pertama.

Walaupun negara ASEAN memperkenalkan langkah inovatif seperti klinik guaman bergerak dan mahkamah juvana, masih wujud jurang dalam akses kanak-kanak kepada keadilan.

Konvensyen ini penting untuk berkongsi amalan terbaik, memperkukuh kerjasama rentas sempadan dan membina rangka kerja serantau untuk bantuan guaman mesra kanak-kanak.

Azalina menggesa semua pihak bergerak daripada dialog kepada tindakan dengan menetapkan piawaian ASEAN, melatih profesional guaman dan mewujudkan ruang guaman yang selamat.

Konvensyen tiga hari hingga 9 September itu dianjurkan oleh Jabatan Bantuan Guaman sebagai sebahagian daripada Kepengerusian ASEAN-Malaysia 2025.

Perbincangan membincangkan bantuan guaman untuk kanak-kanak dalam kes sivil, jenayah dan syariah serta strategi memperluas akses kepada keadilan.

Sebanyak tujuh negara termasuk Malaysia, Brunei, Filipina, Kemboja, Singapura, Vietnam dan Timor-Leste menyertai konvensyen dengan 16 delegasi membentangkan kertas kerja.

Hasil utama konvensyen dijangka termasuk langkah ketara meningkatkan kerjasama serantau dan penetapan piawaian bersama untuk perlindungan kanak-kanak di ASEAN. – Bernama