Bangunan Lily HSA dilanda banjir kilat, JPS kenal pasti punca kejadian

JOHOR BAHRU: Hujan lebat berterusan sejak petang menyebabkan Bangunan Lily di Hospital Sultanah Aminah dilanda banjir kilat.

Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Ling Tian Soon menyatakan kejadian berlaku kira-kira jam 4 petang akibat kegagalan sistem saliran dan perparitan.

Beliau menegaskan keadaan kembali terkawal sepenuhnya apabila air surut sekitar jam 4.45 petang.

Ling Tian Soon menjelaskan Bangunan Lily yang menempatkan Klinik Pakar Psikiatri dan Kesihatan Mental merupakan kawasan rendah dan antara bangunan pertama terjejas ketika hujan lebat berpanjangan.

Jabatan Pengairan dan Saliran Johor telah melawat lokasi kejadian dan mengesahkan banjir kilat sudah surut sepenuhnya pada jam 7.20 malam.

Menurut JPS, hujan sangat lebat direkodkan di kawasan terbabit dengan jumlah kira-kira 30 milimeter menyebabkan sistem saliran sedia ada tidak dapat menampung aliran air.

Punca kejadian telah dikenal pasti dan kerajaan negeri akan membantu menyelesaikan isu berkenaan.

Hospital Sultanah Aminah memaklumkan mereka mengambil maklum mengenai video tular yang memaparkan situasi banjir kilat dan mengucapkan terima kasih atas keprihatinan orang ramai.

Kerja-kerja pembersihan kawasan terjejas telah dilaksanakan segera selepas kejadian. – Bernama