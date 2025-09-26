Bekas MB Perlis Azlan Man didakwa tuntut perjalanan luar negara RM954,830

KUALA LUMPUR: Mahkamah Sesyen hari ini mendengar bahawa bekas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man membuat tuntutan perjalanan ke seberang laut berjumlah RM954,830.10 antara tahun 2014 dan 2017.

Penolong Akauntan di Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Mohd Aswad Abdul Razak memberitahu mahkamah tuntutan itu melibatkan pembayaran kepada dua syarikat pelancongan untuk tempoh empat tahun tersebut.

Beliau mengesahkan pembayaran RM216,260 dan RM241,295.40 kepada Sri Kedawang Travel & Tours (W) Sdn Bhd masing-masing pada 2014 dan 2015.

Mohd Aswad juga mengesahkan pembayaran RM253,195.40 dan RM244,079.30 kepada Aidil Travel & Tours Sdn Bhd pada 2016 dan 2017.

Saksi pendakwaan ke-17 itu mengesahkan salinan invois daripada Sri Kedawang Travel berjumlah RM216,260 untuk perkhidmatan syarikat pelancongan kepada Azlan.

“Ia membabitkan Kos Bagi Tiket Penerbangan & Hotel Penginapan ke London, United Kingdom,” katanya ketika membacakan pernyataan saksi.

Beliau turut mengesahkan salinan tax invoice bagi pakej pelancongan 12 hari 11 malam ke London berjumlah RM241,295.40 yang diberikan kepada Azlan.

Mohd Aswad kemudian merujuk kepada salinan invois daripada Aidil Travel berjumlah RM253,195.40 untuk perkhidmatan tiket penerbangan dan penginapan hotel.

Beliau juga mengesahkan salinan invois lain daripada Aidil Travel bagi pakej perjalanan ke luar negara berjumlah RM244,079.30 pada November 2017.

Mohd Aswad menyatakan Pejabat Menteri Besar Perlis pernah membuat permohonan kemudahan Cuti Seberang Laut semasa beliau berkhidmat dari 2014.

“Adalah menjadi kesalahan sekiranya permohonan tuntutan elaun cuti seberang laut dibuat tetapi ia tidak berlaku,” tegasnya.

Beliau menekankan bahawa pembayaran tidak boleh dilakukan sekiranya pembekalan atau perkhidmatan tidak dilaksanakan.

“Pembayaran dibuat berdasarkan pesanan kerajaan kepada pembekal setelah perkhidmatan yang diterima disempurnakan dan disahkan,” jelasnya.

Azlan yang berusia 67 tahun menghadapi 10 pertuduhan termasuk mengemukakan tuntutan palsu dan menerima wang hasil aktiviti haram.

Beliau didakwa atas lima pertuduhan berkaitan tuntutan palsu bagi kemudahan cuti ke luar negara berjumlah lebih RM1.18 juta antara Disember 2013 dan Disember 2017.

Tuntutan tersebut melibatkan sebut harga tiket penerbangan ke London serta invois daripada syarikat pelancongan Sri Kedawang Travel & Tour dan Aidil Travel & Tours.

Azlan juga berdepan lima pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM1.06 juta antara Februari 2014 dan Disember 2017 di beberapa lokasi.

Beliau turut didakwa atas lima pertuduhan pilihan kerana menyalahgunakan wang RM1.06 juta milik Kerajaan Negeri Perlis.

Kesalahan itu didakwa dilakukan di beberapa lokasi termasuk Maybank Cawangan Jalan Tuanku Abdul Rahman, CIMB Bank Cawangan Putrajaya dan Hotel Sheraton Imperial.

Perbicaraan di hadapan Hakim Azura Alwi akan disambung semula pada 3 November ini. – Bernama