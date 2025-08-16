Bekas tentera dilantik sebagai warden sekolah bantu atasi isu buli

KUALA NERUS: Angkatan Tentera Malaysia (ATM) menyokong cadangan melantik bekas tentera sebagai warden di institusi pendidikan.

Timbalan Panglima Tentera Darat Leftenan Jeneral Datuk Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata langkah ini membantu mengurangkan masalah disiplin seperti buli.

Beliau menegaskan bekas tentera masih mempunyai nilai pasaran kerja selepas bersara.

“Pengalaman mereka dalam aspek disiplin, fizikal dan spiritual boleh dikongsi dengan masyarakat,“ katanya selepas Majlis Penutup Kursus Asas Pasukan Aturgerak Cepat (APAC).

ATM bersedia menyiapkan bekas tentera untuk terus berkhidmat dalam pembangunan negara selepas bersara.

Pengerusi MARA Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki sebelum ini mengumumkan pelantikan bekas tentera dan polis sebagai warden di MRSM.

Kumpulan pertama warden akan bertugas di MRSM Besut dan MRSM Balik Pulau mulai Isnin ini.

Tengku Muhammad Fauzi menegaskan ATM tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana anggota yang mencemarkan imej pasukan.

“Tiada keistimewaan diberikan, dan mereka tertakluk kepada undang-undang awam dan tentera,“ katanya.

Beliau mengulangi komitmen ATM untuk bekerjasama dengan agensi penguat kuasa dalam siasatan.

“Setinggi mana pun pangkat, jika bersalah akan dibawa ke muka pengadilan,“ tegasnya.

Laporan sebelum ini menyebut SPRM meremankan 10 individu termasuk lima pegawai kanan ATM berkaitan sindiket penyeludupan -Bernama