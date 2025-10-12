Belanjawan 2026 pacu pertumbuhan berpacu pelaburan, kekal disiplin fiskal

KUALA LUMPUR: Belanjawan 2026 memaparkan peralihan penting dalam hala tuju ekonomi Malaysia daripada penggunaan berteraskan subsidi kepada transformasi berteraskan pelaburan.

Kerajaan meneruskan usaha konsolidasi fiskal di samping mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara.

Ahli ekonomi menekankan bahawa pelaksanaan kekal sebagai cabaran utama terhadap kredibiliti langkah pengurusan kewangan yang digariskan.

Penasihat Ekonomi Kanan Institut Strategik KSI bagi Asia Pasifik Anthony Dass berkata keupayaan kerajaan mengekalkan pertumbuhan 4.0 hingga 4.5 peratus sambil mengurangkan defisit fiskal kepada 3.5 peratus menunjukkan daya tahan fiskal.

“Ini bukan belanjawan jimat cermat tetapi belanjawan berdisiplin bagi pertumbuhan,“ katanya.

Kawalan ketirisan, rasionalisasi subsidi dan kutipan semula melalui penguatkuasaan sebanyak RM15.5 bilion telah mewujudkan ruang fiskal untuk pelaburan dalam sektor penting.

Dass menegaskan Malaysia sedang beralih daripada kebergantungan terhadap subsidi jangka pendek kepada pelaburan jangka panjang dalam keupayaan dan daya saing.

Belanjawan ini memberi isyarat jelas bahawa Malaysia terbuka kepada perniagaan berteraskan nilai yang lebih tinggi melalui langkah menggalakkan syarikat berkembang.

Antara inisiatif utama adalah pembiayaan dan jaminan kepada PKS berjumlah RM10 bilion serta insentif cukai selama 10 tahun bagi modal teroka.

Dana Pelaburan Hijau sebanyak RM3 bilion di bawah Bank Pembangunan Malaysia Bhd turut disediakan untuk memacu pertumbuhan mampan.

Penjajaran instrumen fiskal dengan strategi nasional akan memperteguh keyakinan pelabur dan menarik masuk modal institusi.

Pendekatan Belanjawan 2026 memberi isyarat kesinambungan dasar yang meyakinkan kepada pasaran dan pelabur.

Agenda transformasi hijau, digital dan serantau memperteguh peralihan Malaysia ke arah pertumbuhan mampan bernilai tinggi.

Peruntukan terbesar terhadap Sabah dan Sarawak menjadikan penyertaan wilayah sebagai strategi ekonomi yang penting.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid berkata belanjawan mencerminkan komitmen berterusan kerajaan terhadap disiplin fiskal.

Jumlah keseluruhan peruntukan sebanyak RM419.2 bilion masih besar dan mencerminkan keseimbangan berhati-hati antara reformasi dengan daya tahan ekonomi.

Kerajaan kekal berwaspada terhadap disiplin fiskal melalui usaha mengurangkan jurang belanjawan sambil mengekalkan pertumbuhan mampan.

Permintaan domestik kekal sebagai pemacu pertumbuhan Malaysia pada 2026 disokong oleh pengembangan penggunaan swasta sebanyak 5.4 peratus.

Pertumbuhan pelaburan yang stabil sebanyak 7.7 peratus akan menyokong ekonomi meskipun permintaan luar dijangka kekal lemah.

Bantuan bersasar kerajaan termasuk Sumbangan Tunai Rahmah dan Sumbangan Asas Rahmah akan membantu meringankan beban isi rumah berpendapatan rendah.

Jaminan pembiayaan mikro di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan turut mengekalkan momentum perbelanjaan dan keusahawanan.

Insentif pengecualian cukai bagi pelaburan agromakanan boleh memperkukuh keterjaminan makanan dan tahap sara diri negara.

Kerangka Belanjawan 2026 bersifat reformis namun realistik dengan keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Subsidi bersasar, reformasi institusi dan pelaburan hijau menjadi teras utama dalam belanjawan ini.

Dass menegaskan bahawa pelaksanaan akan menjadi penentu utama kepada kredibiliti belanjawan berkenaan.

“Struktur belanjawan ini adalah kukuh namun isu sebenar bukan pada jumlah peruntukan tetapi keupayaan pelaksanaan,“ katanya.

Insentif dan dana perlu diterjemahkan kepada penyaluran lebih pantas, pengurangan kerenah birokrasi dan pencapaian yang dapat diukur.

Malaysia perlu memastikan penjimatan daripada rasionalisasi subsidi disalurkan kepada pelaburan produktif bukannya langkah populis jangka pendek.

Model Gaji Progresif perlu berpaksikan peningkatan produktiviti sebenar bukan semata-mata pematuhan peraturan.

Belanjawan ini menetapkan hala tuju yang betul namun disiplin pelaksanaan akan menentukan kejayaannya sepenuhnya.

Kerajaan telah membina kerangka yang kukuh dan kini cabarannya adalah memastikan pelaksanaan seiring dengan aspirasi pertumbuhan negara. – Bernama