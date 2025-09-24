BN buka kerjasama PRN Sabah dengan semua parti kecuali GRS

PUTRAJAYA: Barisan Nasional (BN) mengulangi pendirian bersedia bekerjasama dengan mana-mana parti dalam menghadapi Pilihan Raya Negeri Ke-17 (PRN17) Sabah, kecuali dengan Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

Pengerusinya Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata pendekatan kerjasama itu selaras dengan prinsip BN untuk mengelakkan pertindihan kerusi yang berpotensi dimenangi.

Beliau menyatakan kerjasama khususnya melalui pakatan dengan rakan-rakan politik seperti Pakatan Harapan (PH) serta pihak lain yang sehaluan.

“BN-PH ‘plus’ ‘plus’ ‘plus’ bermaksud kita bersedia bersama mana-mana pihak yang bersetuju dengan prinsip parti kita bagi mengelakkan pertindihan kawasan yang mempunyai kelebihan dari segi peluang kemenangan.

“Dengan GRS, kita sudah muktamadkan (tidak bekerjasama) kerana mereka yakin mampu menang banyak, jadi mereka tidak memerlukan BN,“ katanya selepas Majlis Peluncuran IKONDESA di sini hari ini.

Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata BN tidak akan meletakkan calon di semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah.

Sebaliknya, BN telah mengenal pasti jumlah kerusi yang difikirkan sesuai untuk ditandingi berdasarkan analisis peluang kemenangan.

Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah akan terbubar secara automatik pada 11 November ini bagi memberi laluan kepada PRN17. – Bernama