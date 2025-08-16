Bomba selamatkan empat terperangkap kebakaran rumah kedai di Klang

KLANG: Empat orang termasuk seorang warga emas berjaya diselamatkan selepas terperangkap dalam kebakaran sebuah rumah kedai di Taman Sentosa.

Kejadian berlaku pagi tadi di sebuah bangunan tiga tingkat di kawasan tersebut.

Menurut Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Mokhtar, kebakaran berlaku di tingkat satu bangunan itu.

“Asap tebal menutupi laluan tangga, menyebabkan mangsa berusia 17 hingga 81 tahun sukar keluar,“ katanya.

Kebakaran itu melibatkan kawasan seluas 20 x 30 kaki persegi dan memusnahkan 50 peratus ruang di tingkat satu.

Mangsa terdiri daripada seorang lelaki, dua wanita, dan seorang remaja perempuan yang berada di tingkat tiga.

“Semua mangsa berjaya dibawa turun dengan selamat,“ jelas Ahmad Mukhlis dalam kenyataan rasmi.

Operasi menyelamat melibatkan 14 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Andalas, Klang Selatan, dan Klang Utara.

Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada jam 6.16 pagi. - Bernama