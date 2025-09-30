BUDI95 pemangkin semangat nelayan tingkat hasil tangkapan - NEKMAT

KUALA LUMPUR: Inisiatif BUDI MADANI RON95 (BUDI95) diyakini mampu meringankan beban kos sara hidup yang semakin mencabar.

Inisiatif ini memberikan kelegaan kepada nelayan yang bergantung sepenuhnya kepada sektor perikanan sebagai sumber rezeki.

Pengerusi Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) Abdul Hamid Bahari berkata pelaksanaan BUDI95 merupakan langkah proaktif kerajaan.

Beliau menyatakan ia mencerminkan komitmen dan keprihatinan berterusan Kerajaan MADANI dalam menjamin kebajikan nelayan.

Inisiatif ini memberi manfaat kepada kira-kira 85,000 ahli Persatuan Nelayan di seluruh negara.

“NEKMAT yakin usaha ini akan menjadi pemangkin semangat dan motivasi kepada para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan,“ menurut kenyataan NEKMAT.

Inisiatif ini juga menyumbang kepada usaha kerajaan memperkukuh keterjaminan bekalan makanan negara demi kesejahteraan rakyat Malaysia.

Abdul Hamid berkata NEKMAT merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan MADANI atas pelaksanaan BUDI95.

Inisiatif ini menawarkan harga petrol pada kadar RM1.99 seliter dengan had kelayakan 300 liter sebulan.

BUDI95 mula dilaksanakan secara berperingkat sejak 27 September dengan 300,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia sebagai kumpulan pertama.

Inisiatif ini kemudian diperluas kepada lebih lima juta penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dalam kategori B40 pada 28 September.

Sebanyak 16 juta rakyat Malaysia yang layak menikmati manfaat inisiatif BUDI95 bermula hari ini. – Bernama