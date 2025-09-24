Bung Moktar nafi ejen pelaburan minta wang pengenalan dikurangkan

KUALA LUMPUR: Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Moktar Radin menafikan seorang ejen pelaburan Public Mutual Berhad meminta supaya wang pengenalan sebanyak RM3 juta dikurangkan kepada RM2.8 juta.

Bung Moktar yang berusia 65 tahun memberikan keterangan sebagai saksi pembelaan pertama dalam perbicaraan kes rasuah membabitkan beliau dan isterinya Datin Seri Zizie Izette Abdul Samad di Mahkamah Sesyen.

Timbalan Pendakwa Raya Law Chin How menyoal sama ada beliau bersetuju bahawa ejen pelaburan Norhaili Ahmad Mokhtar meminta Zizie Izette mengurangkan jumlah tersebut daripada RM3 juta kepada RM2.8 juta.

Bung Moktar menafikan dakwaan itu dengan menyatakan “Tidak setuju, tidak betul... itu sangkaan jahat” ketika disoal oleh pihak pendakwaan.

Law turut mencadangkan Norhaili memaklumkan Bung Moktar bahawa beliau perlu menanggung kos lain dan hanya mampu memberikan RM2.8 juta namun Bung Moktar sekali lagi menafikan dakwaan tersebut.

Bung Moktar juga tidak bersetuju dengan cadangan Law bahawa beliau memberi arahan supaya isterinya menguruskan wang berkenaan.

Pengerusi Barisan Nasional Sabah itu bagaimanapun bersetuju wang yang diterima isterinya adalah wang pengenalan mengikut prosedur Public Mutual.

Beliau tidak bersetuju dengan cadangan pihak pendakwaan bahawa Zizie Izette boleh menerima wang RM2.8 juta disebabkan jawatannya sebagai Pengerusi Felcra ketika itu.

Bung Moktar menyatakan ketidakpastian ketika ditanya sama ada Zizie Izette terkejut apabila menerima RM2.8 juta daripada Norhaili dan ejen pelaburan Public Mutual Madhi Abdul Hamid.

Beliau turut menjawab “Itu saya tidak pastilah... durian runtuh atau tidak” ketika ditanya sama ada wang RM2.8 juta yang diterima isterinya merupakan durian runtuh.

Bung Moktar didakwa pada 3 Mei 2019 atas dua pertuduhan menerima rasuah RM2.2 juta dan RM262,500 sebagai dorongan mendapatkan kelulusan Felcra untuk melabur RM150 juta dalam unit amanah Public Mutual.

Beliau dituduh menerima rasuah daripada Madhi melalui Zizie Izette di Public Bank Berhad Cawangan Taman Melawati antara 12.30 tengah hari hingga 5 petang pada 12 Jun 2015.

Beliau juga didakwa menerima suapan RM337,500 daripada Norhaili melalui akaun Public Ittikal Sequel Fund yang didaftarkan atas nama Zizie Izette bagi tujuan sama.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Subseksyen 17(a) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dengan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda.

Zizie Izette berdepan tiga pertuduhan bersubahat dengan suaminya mengikut Seksyen 28(1)(c) Akta SPRM 2009 dengan hukuman maksimum yang sama.

Perbicaraan di hadapan Hakim Rosli Ahmad akan disambung semula pada 26 September. – Bernama