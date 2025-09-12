CAAM dan MetMalaysia perkukuh kerjasama keselamatan penerbangan

PUTRAJAYA: Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) dan Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) telah memeterai kerjasama rasmi melalui perjanjian Prosedur Koordinasi Perkhidmatan Trafik Udara (ATSCP).

Perjanjian ini bertujuan memperkukuh keselamatan penerbangan, meningkatkan kecekapan operasi dan daya tahan ruang udara negara.

Majlis menandatangani kerjasama itu melibatkan Ketua Pegawai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud dan Ketua Pengarah MetMalaysia Dr Mohd Hisham Mohd Anip.

Majlis berlangsung di Kompleks Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur (KLATCC) di Sepang, Selangor.

Menerusi perjanjian ini, CAAM dan MetMalaysia mewujudkan kerangka kukuh untuk pertukaran data meteorologi secara masa nyata.

Platform dalam talian bersepadu yang boleh diakses pengawal trafik udara telah dibangunkan.

Platform ini membolehkan ramalan cuaca lebih tepat, maklum balas lebih pantas terhadap fenomena cuaca buruk serta koordinasi lebih baik antara pengawal trafik udara dan juruterbang.

Malaysia yang terletak di tengah rantau Asia Pasifik merupakan antara hab penerbangan paling sibuk di rantau ini.

Corak cuaca di garisan Khatulistiwa sering berubah dan sukar diramal menjadikan kaedah ramalan cuaca maju amat penting.

Pelaksanaan ATSCP membawa pelbagai manfaat kepada industri penerbangan termasuk maklumat cuaca tepat dan terkini untuk juruterbang.

Juruterbang dapat membuat keputusan penerbangan lebih selamat dan bermaklumat dengan maklumat cuaca yang diterima.

Pengawal trafik udara mempunyai akses kepada maklumat sahih untuk mengurus aliran trafik dengan lebih berkesan.

Ini membantu mengurangkan kelewatan serta mengatasi kesesakan ruang udara negara yang sibuk.

Syarikat penerbangan menikmati peningkatan kecekapan operasi melalui laluan penerbangan lebih optimum.

Penjimatan bahan api, pengurangan kos operasi dan sokongan kepada kelestarian alam sekitar turut dicapai.

Langkah kerjasama ini memperkukuh daya tahan Malaysia dalam mengurus keadaan cuaca buruk.

Keselamatan penumpang, kru dan komuniti penerbangan kekal menjadi keutamaan utama.

Norazman menyifatkan kerjasama itu sebagai kejayaan penting mencerminkan komitmen dua organisasi.

Sistem penerbangan lebih selamat, efisien dan mampan menjadi matlamat utama kerjasama ini.

Maklumat meteorologi merupakan nadi utama bagi kelancaran dan keselamatan operasi penerbangan.

Perkongsian data pantas, komunikasi jelas dan kerjasama erat antara CAAM dan MetMalaysia semakin kritikal.

Kerjasama ini memperkukuh pematuhan negara terhadap piawaian dan amalan disyorkan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO).

Reputasi Malaysia sebagai negara penerbangan bertanggungjawab dan progresif turut dikukuhkan.

CAAM dan MetMalaysia menegaskan komitmen terhadap inovasi, kebolehsuaian dan khidmat awam.

Mereka akan terus meneroka bidang kerjasama baharu yang menyokong pertumbuhan industri penerbangan Malaysia.

Kerjasama ini juga berupaya membantu meningkatkan pengalaman perjalanan bagi pengguna ruang udara.

Tahap keselamatan tertinggi kepada penumpang, kru dan komuniti penerbangan secara keseluruhan turut dipastikan. – Bernama