Cadangan bina pos ATM baharu di Pulau Sebatik Tawau masih diteliti

TAWAU: Cadangan pembinaan pos baharu Angkatan Tentera Malaysia di Pulau Sebatik masih dalam proses penelitian sebelum dilaksanakan.

Timbalan Menteri Pertahanan Adly Zahari menyatakan isu keselamatan di sempadan kawasan itu dapat ditangani dengan baik pada masa ini.

“Kita bekerjasama dengan Majlis Keselamatan Negara dengan pemantauan oleh Eastern Sabah Security Command (bagi pembinaan pos baharu).”

Beliau menegaskan lawatan kerja ke Pulau Sebatik memberikan gambaran jelas mengenai cadangan pos baharu ATM di kawasan tersebut.

Adly menekankan keupayaan pertahanan di Pulau Sebatik dan seluruh Sabah sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa.

Peningkatan berterusan ini penting untuk mengekalkan jaminan keamanan negara.

Sementara itu, Adly menyatakan kesediaan memberikan bantuan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM kepada Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bantuan tersebut termasuk kepakaran berkaitan dan memenuhi keperluan warden asrama.

“Veteran ATM kita memang terlatih untuk pelbagai bidang di lapangan, kita juga sedia adakan kerjasama dengan KPM melalui program pengukuhan kerjasama awam tentera (CIMIC) serta pelbagai lagi program pendidikan yang lain.”

Lawatan kerja beliau ke Pulau Sebatik termasuk meninjau pos kawalan keselamatan dan bertemu veteran ATM melalui Program Peduli Veteran MADANI ATM. – Bernama