CCTV kurang jelas halang polis kenal pasti suspek serang anak Rafizi

KUALA LUMPUR: Polis menghadapi kesukaran mengenal pasti dua individu yang disyaki terbabit dalam serangan terhadap anak lelaki bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli di sebuah pusat beli-belah di Putrajaya pada 13 Ogos lepas.

Ketua Polis Negara Datuk Seri Mohd Khalid Ismail menyatakan kesukaran itu berpunca daripada rakaman kamera litar tertutup (CCTV) di lokasi kejadian yang kurang jelas walaupun siasatan awal mengesan beberapa pergerakan mencurigakan.

Beliau menjelaskan pihak polis memang mengesan pergerakan tersebut dan sudah mengenal pasti beberapa individu melalui rakaman tetapi kualiti rakaman CCTV tidak membenarkan pengenalan tepat.

Mengenai bahan cecair yang disuntik ke tubuh mangsa berusia 12 tahun itu, Mohd Khalid memberitahu analisis masih dijalankan oleh pihak hospital.

Beliau menekankan bahawa cecair bahan kimia yang disuntik itu sedang dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan jenis bahan tersebut.

Pada 25 Ogos lepas, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan laporan perubatan kes berkenaan kerana ia masih dalam peringkat siasatan dan rawatan.

Dr Dzulkefly menegaskan bahawa proses tersebut memerlukan masa yang mencukupi untuk diselesaikan dengan teliti.

Sebelum ini pada 22 Ogos, Mohd Khalid memaklumkan bahawa polis sudah merakam keterangan 19 individu termasuk ahli keluarga Rafizi bagi membantu siasatan berhubung kejadian menimpa kanak-kanak itu. – Bernama