DEA2025 fokus AI, evolusi hijau dalam ekonomi digital Sarawak

KUCHING: Anugerah Ekonomi Digital Sarawak 2025 (DEA2025) kini dibuka untuk penyertaan.

DEA2025 akan mengiktiraf pencapaian dalam tujuh kategori kecemerlangan digital.

Kategori tersebut termasuk Transformasi Teknologi Digital dan Kelestarian Alam Sekitar.

Lembaga Multimedia Sarawak (SMA) menjelaskan penyertaan boleh dihantar secara dalam talian.

Tarikh tutup penyertaan ialah 15 September melalui laman web rasmi DEA2025.

Anugerah Ekonomi Digital Premier akan diberikan kepada pencapaian terbaik dalam kalangan pemenang.

DEA2025 diadakan bersempena Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak (IDECS) kelapan.

Tema IDECS kali ini ialah ‘AI & Evolusi Hijau: Pertumbuhan, Cabaran, dan Daya Tahan Komuniti’.

Persidangan ini akan dipimpin oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg.

Pemimpin global dan inovator akan membincangkan peranan AI dalam pertumbuhan mampan.

DEA diperkenalkan pada 2018 sebagai sebahagian Strategi Digital Sarawak.

Inisiatif ini bertujuan menyepadukan teknologi digital dalam semua sektor ekonomi.

SMA menekankan kepentingan keterangkuman digital dan pembangunan bakat.

IDECS telah berkembang menjadi platform global yang diiktiraf.

Lapan inisiatif penting telah dilaksanakan hasil daripada IDECS.

Antaranya ialah penubuhan Bank Pembangunan Sarawak (DBos) dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak (SDEC).

SMA ditubuhkan mengikut Ordinan Lembaga Multimedia Sarawak 2017.

Matlamat utama SMA ialah menjadikan Sarawak sebagai hab digital serantau.

Maklumat lanjut boleh didapati di laman web rasmi DEA2025. - Bernama