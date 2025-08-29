Dividen peserta TSK Orang Asli Pahang meningkat sehingga RM1,037 seorang

KUANTAN: Kerajaan negeri Pahang membuktikan keupayaan menguruskan Projek Tanaman Semula Komersial Orang Asli melalui Pahang Orang Asli Corporation dengan peningkatan ketara pendapatan dividen peserta.

Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail mengumumkan pendapatan dividen peserta tertinggi dicatatkan bagi Projek TSK Orang Asli Teluk Gunung, Lipis dengan peserta menerima bayaran RM1,037 seorang pada Julai lepas.

Beliau menekankan bahawa jumlah ini menunjukkan peningkatan ketara berbanding kira-kira RM500 yang diterima sebelum pengambilalihan pengurusan.

Bagi Projek TSK Orang Asli Kampung Arung, Pekan yang diambil alih pada 11 September 2024, setiap peserta menerima bayaran dividen mencecah RM1,000 pada Disember tahun sama.

“Bagi Projek TSK Orang Asli Kuala Koyan, Lipis, pembayaran dividen pertama pada November 2024 adalah sebanyak RM900 seorang dan meningkat kepada RM1,000 seorang pada Disember 2024.

“Selain itu, projek yang baru diambil alih pada Ogos 2025 akan dibuat pembayaran dividen pertama pada September ini,” katanya menerusi kenyataan media.

Wan Rosdy menjelaskan bahawa peningkatan bayaran dividen didorong oleh pengurusan yang lebih berkesan dan kenaikan harga pasaran minyak sawit mentah dunia.

Beliau menegaskan bahawa secara keseluruhannya, peserta Projek TSK Orang Asli kini menikmati pendapatan dividen jauh lebih tinggi berbanding sebelum ini.

“Peningkatan ini jelas membuktikan pengambilalihan pengurusan oleh kerajaan negeri ialah langkah tepat, berkesan serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Orang Asli di negeri ini.

“Saya menyeru rakyat di Pahang, terutamanya masyarakat Orang Asli supaya memberikan sepenuh kepercayaan kepada kerajaan negeri, khususnya ORACO untuk terus membela nasib mereka,” katanya.

Sebanyak 20 projek TSK Orang Asli telah selesai diambil alih dari September 2024 hingga 20 Ogos 2025 dengan jumlah keluasan lebih 2,854 hektar melibatkan 1,323 peserta. – Bernama