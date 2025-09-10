DUN Perak lulus RUU Enakmen Kawalan Sekolah Agama Islam 2025

IPOH: Dewan Undangan Negeri Perak meluluskan Rang Undang-Undang Enakmen Kawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam (Perak) 2025 secara sebulat suara.

RUU ini bertujuan memperkasakan, menyelaras dan memperkemas pentadbiran institusi pendidikan agama Islam di negeri ini.

Seramai 15 Ahli Dewan Undangan Negeri mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang tersebut.

Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad menegaskan penguatkuasaan undang-undang baharu tidak membatalkan perjanjian persefahaman sedia ada antara Kementerian Pendidikan dan Lembaga Pengurus Sekolah.

“Kerajaan negeri sama sekali tidak akan menganaktirikan sekolah agama yang telah mendaftar sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan,“ katanya.

Beliau menjelaskan Lembaga Pengurus Sekolah tetap tertakluk kepada undang-undang ini.

Kerajaan negeri akan terus membantu sekolah dan pelajar dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri.

Saarani menambah tanggapan bahawa kerajaan negeri tidak mempertahankan penutupan Kelas Al-Quran dan Fardu Ain integrasi adalah tidak tepat.

Pelaksanaan program KAFA di Sekolah Rendah Agama Rakyat tertakluk kepada peraturan yang ditentukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

“Penutupan KAFA dilaksanakan atas sebab bilangan murid kurang daripada 30 orang,“ jelasnya.

Bidang kuasa kerajaan negeri hanya meliputi soal pendaftaran institusi pendidikan agama.

Kerajaan negeri tidak pernah membatalkan pendaftaran sekolah yang ditutup sebaliknya memberi status penutupan sementara.

Guru lantikan JAKIM dan pelajar sedia ada akan dipindahkan ke sekolah berhampiran jika berlaku penutupan.

Sekiranya bilangan murid meningkat kepada 30 orang, Lembaga Pengurus Sekolah boleh memohon mengaktifkan semula operasi sekolah.

Ketidakseragaman punca kuasa dalam mengelola operasi sekolah agama menjadikan RUU ini penting.

Penafsiran premis sekolah agama perlu dibuat secara jelas agar dapat dikawal selia di bawah undang-undang terbabit.

Sebanyak 10 juta ringgit telah diluluskan oleh DUN Perak untuk tujuan khas pendidikan Islam.

Saarani mengakui 1.8 juta ringgit diberikan kepada Sekolah Persendirian Cina dan 1 juta ringgit kepada sekolah Tamil.

Peruntukan 10 juta ringgit untuk pendidikan khas Islam menunjukkan komitmen kerajaan negeri terhadap sekolah agama.

Beliau menjawab pertanyaan Noor Azman Ghazali mengenai bantuan kepada sekolah agama berbanding sekolah persendirian. – Bernama