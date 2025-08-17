Empat individu ditahan bantu siasatan kes bunuh warga asing di Sungai Lembing

KUANTAN: Polis menahan empat individu bagi membantu siasatan kes bunuh seorang lelaki warga asing di Sungai Lembing.

Mangsa ditemui di sebuah rumah kongsi pekerja lombong bijih timah di Sungai Bayas awal pagi semalam.

Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Samah mengesahkan penahanan tiga warga asing dan seorang tempatan.

Suspek berusia antara 38 hingga 64 tahun itu ditahan semalam berikutan kejadian tersebut.

Mangsa berusia 42 tahun dikatakan dibunuh oleh seorang rakan serumah dalam keadaan mabuk.

“Seorang suspek mengaku menikam mangsa kerana gangguan ketika mabuk,“ kata Ashari dalam kenyataan rasmi.

Pemeriksaan di lokasi menemui sebilah pisau dan empat sampel darah untuk analisis lanjut.

Mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan dalam keadaan tidak sedarkan diri.

Doktor mengesahkan kematian akibat luka tikaman di bahagian tubuh.

Kesemua suspek direman selama tujuh hari bermula semalam.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan berkaitan kes bunuh. - Bernama