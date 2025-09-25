Enam cedera ringan dalam kemalangan enam kenderaan di Melaka

MELAKA: Enam orang mengalami kecederaan ringan dalam satu kemalangan jalan raya yang melibatkan enam buah kenderaan di Lebuh Alor Gajah-Melaka-Jasin.

Kejadian itu berlaku berhampiran sebuah stesen minyak di kawasan Cheng pada kira-kira pukul 7.30 pagi.

Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Christopher Patit menyatakan insiden dipercayai berpunca daripada sebuah pacuan empat roda yang hilang kawalan.

Kenderaan pacuan empat roda tersebut dari arah bandar menuju ke Cheng dipercayai terlebih dahulu melanggar pembahagi jalan.

“Kenderaan itu kemudian terbabas ke laluan bertentangan dan melanggar lima kenderaan lain,” menurutnya dalam kenyataan hari ini.

Beliau mengesahkan bahawa kesemua enam mangsa yang cedera ringan telah dihantar ke Hospital Melaka untuk mendapatkan rawatan lanjut.

Tiada sebarang kematian dilaporkan dalam kejadian itu.

Christopher menambah bahawa kemalangan tersebut telah mengakibatkan kesesakan lalu lintas yang teruk di kawasan berkenaan.

Kerja-kerja mengalihkan kenderaan yang terlibat telah dijalankan oleh pihak bomba.

Pasukan bomba turut membantu dalam membersihkan tumpahan minyak yang berlaku di lokasi kejadian.

“Kes disiasat di bawah Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987,“ katanya. – Bernama