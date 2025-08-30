ETS3 laluan selatan mula beroperasi, mudahkan perjalanan ke Johor

KLUANG: Perkhidmatan Tren Elektrik (ETS3) Keretapi Tanah Melayu Bhd (KTMB) bagi laluan selatan mula beroperasi pada hari ini, memudahkan pengguna pengangkutan awam ke Johor, sekali gus membantu meningkatkan sektor pelancongan.

Penumpang Siti Nornazfah Hasnan, 45, berkata perkhidmatan itu dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke Johor kerana memendekkan tempoh perjalanan jika dibandingkan dengan menaiki tren biasa.

“Saya teruja menaiki ETS3 kerana perjalanan dari Taiping, Perak ke Kluang hanya mengambil masa kira-kira tiga jam berbanding lebih lima jam dengan tren sebelum ini.

“Saya berharap perkhidmatan ETS3 ke Johor Bahru berjalan mengikut jadual kerana dapat membantu meningkatkan sektor pelancongan,” katanya ketika ditemui di Stesen Keretapi Kluang, di sini hari ini.

Bagi penuntut Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan Khairunnisa Abu Seman, 19, kewujudan ETS3 memudahkannya pulang ke kampung halaman di Sri Lalang di sini.

“Saya tidak sangka perjalanan dari Seremban ke Kluang hanya mengambil masa dua jam berbanding kira-kira tiga jam sebelum ini, atau hampir empat jam jika menaiki bas. Ini selari dengan usaha pemodenan pengangkutan awam yang mampu merancakkan aktiviti keluar masuk Johor,” katanya.

Sementara itu, peminat pengangkutan rel Lim Ren Jie, 19, dari Rawang, Selangor menaiki tren berkenaan kerana teruja untuk mencuba perkhidmatan baharu KTMB.

“Kemudahan ETS3 lebih moden dan selesa seperti ruang makan, tandas dan kerusi boleh laras. Perjalanan saya selama lebih kurang tiga jam amat menyeronokkan,” katanya.

Pengurus Kanan Wilayah Selatan KTMB Salim Misdi berkata ETS3 melibatkan perjalanan dua hala dari KL Sentral ke Kluang dan sebaliknya dengan menggunakan enam gerabak.

“Perjalanan dari KL Sentral pada 7.45 pagi membawa 280 penumpang manakala tiket dari Kluang ke KL Sentral pada 5 petang terjual kira-kira 180 keping setakat tengah hari tadi. Kita menjangkakan jualan tiket esok meningkat kerana cuti umum,” katanya. – Bernama