FAMA catat jualan pasar tani RM215 juta Januari hingga Ogos 2024

PUTRAJAYA: Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) merekodkan nilai jualan pasar tani berjumlah RM215 juta bagi tempoh dari Januari hingga Ogos lepas.

Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu menyatakan bahawa pembukaan pasar tani telah berkembang kepada 229 lokasi di seluruh negara dengan penyertaan seramai 5,618 usahawan.

Beliau memberitahu bahawa sasaran nilai jualan tahunan adalah sekitar RM330 juta, dengan pencapaian setakat ini telah mencapai 65 peratus daripada sasaran tersebut.

Mohamad berkata pencapaian itu bukan sahaja hasil usaha usahawan tetapi juga sokongan berterusan FAMA melalui kerjasama strategik dengan pelbagai pihak.

Beliau menekankan bahawa pasar tani terus memainkan peranan penting dalam membantu rakyat mendapatkan bahan makanan pada harga berpatutan.

Usaha memodenkan pasar tani kini turut merangkumi platform digital dan kerjasama dengan Grab melalui aplikasi GrabMart.

Kerjasama dengan Grab bermula pada Julai 2023 dengan projek perintis di Pasar Tani Danau Kota dan Taman Melawati di Kuala Lumpur.

Inisiatif itu kini telah berkembang ke 28 pasar tani dan empat pasar tani kekal di Johor, Selangor, Wilayah Persekutuan dan Putrajaya dengan jumlah usahawan seramai 282 orang.

Nilai jualan yang direkodkan meningkat daripada RM90,000 pada 2023 kepada hampir RM700,000 pada 2024.

FAMA menyasarkan nilai jualan melalui platform GrabMart mencecah RM1.5 juta untuk tahun ini.

Mohamad menegaskan bahawa peranan FAMA melalui pasar tani hari ini terbukti sebagai nadi penting dalam membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup.

Beliau berkata langkah ini bukan sahaja memastikan bekalan makanan asas mencukupi malah memberi peluang kepada rakyat untuk menikmati penjimatan hingga 30 peratus.

Mohamad turut menggalakkan masyarakat memanfaatkan ruang di kediaman untuk tanaman makanan asas atau ternakan kecil. – Bernama