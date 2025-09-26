Projek naik taraf Lapangan Terbang Tawau RM120.9 juta siap 2028

TAWAU: Kementerian Pengangkutan mensasarkan projek menaik taraf Lapangan Terbang Tawau bernilai RM120.9 juta disiapkan mengikut jadual 36 bulan yang ditetapkan.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke menyatakan projek tersebut dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2028 untuk memberi manfaat besar kepada rakyat.

Beliau menekankan kepentingan penyiapan tepat masa dan akan memantau kemajuan projek secara mingguan melalui laporan semasa mesyuarat pasca Kabinet.

Loke berucap demikian ketika merasmikan majlis pecah tanah bagi projek cadangan menaik taraf Lapangan Terbang Tawau hari ini.

Pihak kementerian akan memastikan projek berjalan lancar tanpa mengganggu operasi harian lapangan terbang yang sedia ada.

Kontraktor perlu merancang pembinaan mengikut fasa tertentu serta mematuhi jadual dan integrasi dengan operasi semasa.

Projek ini dikendalikan oleh sebuah syarikat pembinaan tempatan dari Sabah dengan nilai kontrak RM120.9 juta.

Antara skop kerja utama ialah meningkatkan kapasiti terminal penumpang daripada 1.5 juta kepada 2.5 juta orang setahun.

Projek tersebut turut melibatkan penambahan jambatan udara dan penambahbaikan apron pesawat untuk kemudahan operasi.

Sistem penyaman udara serta kaunter pendaftaran daftar masuk juga akan dinaik taraf sepenuhnya.

Kemudahan awam seperti tandas akan diperbaharui bagi keselesaan penumpang yang lebih baik.

Elemen penting naik taraf ini termasuk penyediaan kawasan daftar masuk imigresen dan e-Imigresen yang berasingan.

Pemisahan antara penerbangan domestik dan antarabangsa akan mewujudkan persekitaran yang lebih selesa serta selamat.

Kawasan daftar masuk yang baru akan mematuhi piawaian antarabangsa yang ditetapkan.

Pada masa ini, pemeriksaan imigresen bagi kedua-dua jenis penerbangan dilakukan di lokasi sama menyebabkan kekeliruan.

Situasi semasa berisiko menyebabkan penumpang terlepas daripada proses pemeriksaan yang sepatutnya.

Penaiktarafan lapangan terbang ini bakal memperkukuh peranan Tawau sebagai pintu masuk strategik ke Kalimantan Timur, Indonesia.

Inisiatif ini selaras dengan agenda Malaysia MADANI untuk menyediakan infrastruktur inklusif dan mapan.

Tahun lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan untuk projek pembesaran lapangan terbang semasa pembentangan Belanjawan 2025.

Kerajaan bersetuju melaksanakan projek pembesaran Lapangan Terbang Tawau di Sabah dan Lapangan Terbang Miri di Sarawak.

Jumlah kos bagi kedua-dua projek lapangan terbang tersebut ialah RM235 juta. – Bernama