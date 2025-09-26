Kapasiti tenaga boleh baharu Malaysia capai 31 peratus menjelang Disember

SHAH ALAM: Malaysia berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran tenaga boleh baharu, dengan sumbangan TBB sudah mencecah 30 peratus dan menghampiri matlamat 31 peratus menjelang akhir tahun.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof berkata pencapaian ini disokong oleh kelulusan penggunaan tambahan kira-kira 5.5 gigawatt kapasiti TBB baharu bernilai RM20 bilion.

Beliau menegaskan bahawa Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara telah menarik sekurang-kurangnya RM25 bilion pelaburan daripada sektor awam dan swasta sejak dilancarkan pada Julai 2023.

Kerajaan komited dengan dana pertumbuhan RM2 bilion untuk projek pemangkin selain menguatkuasakan Akta Kecekapan Tenaga 2024.

Rang Undang-Undang Pemerangkapan, Penggunaan dan Penyimpanan Karbon 2025 juga telah diluluskan di Parlimen.

Fadillah berkata demikian selepas melancarkan projek solar kediaman pertama negara di Bandar Elmina hari ini.

Projek perintis Sime Darby Property itu memperkenalkan model pajakan atas bumbung untuk membolehkan kediaman menjana tenaga solar tanpa pelaburan awal.

Isi rumah yang menyertai akan menjana pendapatan melalui pajakan ruang bumbung sambil menyumbang kepada peralihan tenaga hijau.

Inisiatif ini merupakan antara projek awal di bawah Mekanisme Pengagregatan Tenaga Boleh Baharu Komuniti yang diperkenalkan kementerian.

Mekanisme tersebut adalah lanjutan inisiatif akses pihak ketiga bagi membekalkan tenaga elektrik hijau kepada pengguna.

Malaysia menyasarkan untuk meningkatkan campuran TBB kepada 35 peratus menjelang 2030, meningkat daripada 29 peratus ketika ini.

Fadillah turut menekankan usaha berterusan termasuk perolehan loji fotovoltaik solar berskala besar berkapasiti 4,000 megawatt.

Skim Bekalan Tenaga Boleh Baharu Korporat telah dilancarkan pada Julai 2024 untuk membolehkan syarikat membekal atau mendapatkan tenaga elektrik hijau melalui grid.

Mekanisme ini menyediakan saluran utama bagi penggunaan tenaga boleh baharu dalam sektor korporat.

Secara keseluruhan, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara telah mencapai kemajuan yang boleh dipercayai merentas pelbagai sektor. – Bernama