Felda terima pengiktirafan MBR untuk program cari harta karun bertemakan sawit

KUALA LUMPUR: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda) mencipta sejarah dengan menerima pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records (MBR) bagi pencapaian Most Participants In Oil Palm-Themed Treasure Hunt melibatkan 1,040 peserta.

Pengiktirafan itu diperoleh melalui Program Kembara Sawit Lestari di bawah Kluster Empat (Kelestarian) Felda, yang menampilkan aktiviti seperti indoor hunt, scavenger hunt, dan educational hunt. Program ini diadakan bersempena Hari Peneroka Felda 2025 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia (MITEC).

Pegawai Khas MBR Edwin Yeoh menyerahkan sijil pengiktirafan kepada Pengarah Besar Felda Datuk Dr Suzana Idayu Wati Osman di Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Matrade).

Timbalan Pengarah Besar Perladangan Felda Izham Mustaffa berkata, “Jika kebersamaan dan maklumat tepat dilaksanakan, produktiviti dan kualiti dapat dicapai melalui program ini.” Beliau menekankan komitmen Felda dalam menghasilkan produk sawit lestari selaras dengan tema “Sawitku Mendunia.”

Felda juga memastikan semua rancangannya mematuhi pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) dan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG). - Bernama