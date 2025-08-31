Flotila Sumud Global belayar dari sepanyol ahad untuk cabar sekatan Israel ke atas Gaza

ISTANBUL: Jawatankuasa Antarabangsa untuk Membebaskan Gaza daripada Sekatan pada Sabtu mengumumkan bahawa “Flotila Sumud Global” akan memulakan pelayaran dari Barcelona pada Ahad, diikuti pelayaran kedua dari Tunisia pada Khamis, bagi mencabar sekatan Israel ke atas wilayah Palestin itu.

Menurut Anadolu Ajansi, jawatankuasa itu dalam satu kenyataan menyifatkan flotila berkenaan sebagai protes global terhadap “sekatan dan genosid” di Gaza, sambil mendakwa institusi antarabangsa “gagal dan bersekongkol.”

Ia menegaskan bahawa konvoi itu “bukan sekadar bot simbolik yang membawa bantuan, sebaliknya mesej kemanusiaan yang kuat” yang mencerminkan tekad dunia untuk menamatkan sekatan.

“Setiap kapal membawa jeritan harapan untuk Gaza dan suara global yang menuntut penamatan segera terhadap sekatan dan ketidakadilan,” kata kenyataan itu.

Flotila Sumud Global menghimpunkan empat inisiatif: Flotila Sumud Maghreb, Pergerakan Global ke Gaza, Gabungan Flotila Kebebasan, dan Sumud Nusantara.

Penganjur berkata usaha ini menyusuli percubaan terdahulu untuk mencabar sekatan, termasuk kapal Turki Mavi Marmara pada 2010 serta misi kapal Al-Dhamir, Madleen dan Handala tahun ini.

Pada 26 Julai, tentera laut Israel memintas kapal bantuan Handala ketika ia menghampiri perairan Gaza dan mengiringinya ke Pelabuhan Ashdod.

Menurut jawatankuasa itu, kapal berkenaan berjaya tiba kira-kira 70 batu nautika dari Gaza, mengatasi jarak dicapai kapal Madleen yang sampai 110 batu sebelum dipintas.

Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh hampir 63,400 rakyat Palestin di Gaza. Kempen ketenteraan itu memusnahkan wilayah berkenaan yang kini berdepan kebuluran- BERNAMA-ANADOLU