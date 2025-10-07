Forum ASCC permulaan baharu ke arah Wawasan Komuniti ASEAN 2045

PETALING JAYA: Forum Peringkat Tinggi Komuniti Sosiobudaya ASEAN (ASCC) menandakan permulaan baharu dalam perjalanan kolektif kumpulan serantau itu ke arah merealisasi Wawasan Komuniti ASEAN 2045 (ACV 2045).

Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menyatakan forum tiga hari itu berfungsi sebagai platform bagi menyelaras bidang keutamaan jangka pendek dan sederhana ASCC dengan wawasan jangka panjang kumpulan serantau.

Beliau menegaskan Malaysia sebagai Pengerusi Majlis ASCC tahun ini akan memastikan bidang keutamaan komuniti ini berpaksikan kepada aspirasi ACV 2045 selaras dengan tema Kepengerusian ASEAN iaitu Keterangkuman dan Kemampanan.

Tiong menjelaskan keutamaan ASCC telah dikelompokkan kepada lima bidang utama iaitu budaya dan warisan; kecerdasan buatan, pendigitalan serta pekerjaan hijau; kesihatan; potensi belia dan sukan; serta tindakan iklim.

Inisiatif itu termasuk usaha memperkukuh identiti ASEAN dan apresiasi terhadap budaya industri serta memperkukuh kesiapsiagaan dalam mendepani kecemasan kesihatan awam.

Rantau ini akan terus menggesa tindakan iklim yang lebih tegas melalui pengurusan bencana, langkah mengurangkan bencana dan pembinaan ketahanan.

Tiong yakin pandangan dan perspektif yang dikongsi oleh para Menteri Majlis ASCC akan memberi manfaat kepada semua peserta termasuk pegawai kerajaan, wakil sektor swasta, dan pertubuhan belia.

Beliau turut menjemput para delegasi untuk mengunjungi Bazar Seni dan Kraf ASEAN yang diadakan sempena forum tersebut.

Setiausaha Agung ASEAN Dr Kao Kim Hourn berkata forum tersebut adalah satu pencapaian penting dalam usaha mempromosi nilai keterangkuman dan kemampanan di bawah Kepengerusian ASEAN oleh Malaysia.

Beliau menyatakan forum itu menggabungkan dialog dasar peringkat tinggi serta pameran kebudayaan akar umbi yang unik sekali gus mewujudkan platform bermakna bagi artis tempatan dan usahawan kreatif.

Kao menekankan perhimpunan itu mencerminkan nilai keterangkuman bagi membolehkan para artis berhubung secara langsung dengan pembuat dasar. – Bernama