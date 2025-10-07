Freedom Flotilla Coalition dijangka masuk zon merah Gaza esok

KUALA LUMPUR: Misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition ke Gaza dijangka memasuki zon merah pada pukul 5 pagi waktu Malaysia esok.

Ketua Pegawai Eksekutif Humanitarian Care Malaysia Kamarul Zaman Shaharul Anwar menyatakan misi itu semakin hampir ke kawasan berisiko tinggi.

Sembilan kapal termasuk Conscience dan Umm Saad kini berada di zon kuning kira-kira 180 batu nautika dari perairan Gaza.

Kesemua kapal bergerak pada kelajuan sekitar 4 knot dengan Conscience memulakan pelayaran pada 9.30 pagi sebelum berhenti hampir 30 jam.

Kamarul Zaman berkata Ketua Delegasi Malaysia Prof Emeritus Dr Mohd Alauddin memaklumkan semua peserta bersetuju bertemu kira-kira 150 batu nautika dari Gaza.

Kawasan pertemuan itu berpotensi mengakibatkan penahanan oleh tentera Israel.

Beliau menyatakan taktik serangan Israel biasanya dilakukan pada waktu malam.

Malam Rabu dan Khamis dijangka menjadi detik paling kritikal sebelum memasuki zon merah.

Kamarul Zaman memohon semua pihak terus berdoa agar peserta misi diberi kekuatan.

Beliau menyampaikan mesej peserta misi Dr Fauziah Mohd Hasan yang menyeru masyarakat antarabangsa menekan rejim Zionis.

Dr Fauziah menggesa semua lapisan masyarakat bangkit memberi tekanan kepada Israel dan sekutunya.

Beliau turut menyeru penganjuran himpunan aman sebagai tanda solidariti sehingga semua sukarelawan dibebaskan.

Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr Zulkifli Hasan berkata pihaknya menerima taklimat daripada MyCARE.

Beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa memberikan sokongan.

Zulkifli menegaskan isu Gaza merupakan isu kemanusiaan sejagat yang memerlukan perhatian semua.

Beliau menyatakan banyak pihak antarabangsa telah mengisytiharkan situasi di Gaza sebagai jenayah genosid.

Zulkifli turut berinteraksi dengan peserta misi melalui sidang video pada majlis tersebut. – Bernama