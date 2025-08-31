Gempa bumi: Orang ramai, media diminta rujuk maklumat daripada sumber sahih

KULAI: Orang ramai termasuk pengamal media dinasihatkan supaya hanya merujuk sumber sahih daripada Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) serta agensi berkaitan bagi mendapatkan maklumat mengenai bencana gempa bumi.

Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching berkata ketika ini banyak maklumat tidak tepat dikongsi di media sosial oleh individu yang tidak mempunyai kredibiliti mahupun autoriti.

“Masalah media sosial ialah banyak maklumat tidak sahih tersebar, tetapi tahap literasi digital masih rendah. Untuk maklumat berkaitan gempa bumi, sila rujuk MetMalaysia,” kata Ahli Parlimen Kulai itu selepas menghadiri tayangan khas filem Legasi Bomba The Movie di sebuah pusat beli-belah, hari ini.

Seramai 300 penduduk di Parlimen Kulai, termasuk anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM), turut ditaja menonton filem arahan James Lee dan Frank See yang mula ditayangkan di seluruh pawagam negara sejak 21 Ogos lalu. – Bernama