Gencatan senjata di Gaza tidak wajar menjadi sekadar jeda antara peperangan

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan usaha gencatan senjata terkini di Gaza tidak seharusnya menjadi sekadar jeda antara peperangan.

Beliau mengulangi sokongan terhadap inisiatif damai 20 perkara yang disarankan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump.

Anwar berkata setakat ini belum ada pelan damai yang komprehensif untuk konflik di Gaza.

Beliau menegaskan tiada jaminan terhadap hak pelarian Palestin untuk kembali ke tanah air mereka.

Perdana Menteri juga menyatakan tiada komitmen jelas untuk menubuhkan sebuah negara Palestin yang merdeka.

“Malaysia telah bersuara menyokong keamanan di mana sahaja yang kami mampu,” katanya dalam ucaptama di Persidangan Kuala Lumpur mengenai Peraturan Baharu Antarabangsa yang Adil dan Berperikemanusiaan.

Beliau menambah Malaysia memantau perkembangan gencatan senjata rapuh di Sharm El Sheikh dari semasa ke semasa.

“Terdapat keraguan yang begitu menebal dengan pendirian kami,” ujarnya.

Anwar menjelaskan Malaysia bersama-sama Afrika Selatan, Bolivia dan Brazil menyokong penuh gencatan senjata ini.

Beliau menekankan gencatan senjata harus membawa kepada pembinaan semula Gaza.

Perdana Menteri menegaskan ia harus memulihkan maruah serta mengiktiraf hak rakyat Palestin untuk hidup bebas di tanah air mereka sendiri.

Beliau turut mengkritik kerajaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disifatkan sebagai tidak menunjukkan sebarang niat untuk menghormati komitmen terhadap kedamaian.

Anwar berkata dunia tidak boleh membiarkan Gaza terus terjerumus dalam kitaran kemusnahan serta keputusasaan.

Beliau menegaskan kepimpinan harus menterjemah kemarahan moral kepada tindakan yang berterusan.

Perdana Menteri juga berkata tragedi yang sedang berlaku dan kekejaman rejim Zionis di Gaza mencerminkan krisis global yang begitu mendalam.

Justeru itu beliau berkata berdiam diri bukan lagi satu pilihan untuk Malaysia.

Anwar mengumumkan selain komitmen bantuan kemanusiaan sebanyak RM100 juta untuk Gaza, Malaysia kini menjalinkan kerjasama dengan Jepun serta beberapa negara dari Asia Timur.

Beliau menambah kerjasama juga melibatkan rakan kongsi dari Timur Tengah untuk menggerakkan bantuan tambahan kepada rakyat Palestin. – Bernama