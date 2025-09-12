Hajiji arah semua JPBD diaktifkan serta-merta hadapi cuaca buruk

KOTA KINABALU: Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor mengarahkan semua Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah (JPBD) diaktifkan serta-merta khususnya di kawasan yang kerap dilanda banjir berikutan keadaan cuaca tidak menentu ketika ini.

Beliau berkata langkah segera itu penting bagi memastikan kesiapsiagaan berada pada tahap optimum.

Pengaktifan JPBD bertujuan mempercepat koordinasi antara agensi keselamatan, jabatan teknikal serta pihak berkuasa tempatan dalam menghadapi sebarang kemungkinan bencana alam.

Dengan pengaktifan JPBD, sebarang bentuk bantuan dapat digerakkan lebih pantas termasuk kerja-kerja penyelamatan, pemindahan mangsa serta penyediaan keperluan asap di pusat pemindahan sementara.

Hajiji turut mengingatkan penduduk supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia serta mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelak sebarang risiko yang boleh mengancam keselamatan.

Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) Sabah memaklumkan sebanyak 396 orang daripada 126 keluarga dipindahkan di Beaufort dan Penampang petang ini akibat banjir. – Bernama