Sabah gesa tambahan kerusi Parlimen bawah MA63 di mesyuarat MTPMA63

KOTA KINABALU: Sabah menggesa pertambahan kerusi Parlimen bagi negeri itu pada mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (MTPMA63) yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuching hari ini.

Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor berkata tuntutan itu selaras dengan semangat MA63 untuk melindungi kepentingan negeri berkenaan.

Perdana Menteri secara prinsipnya bersetuju tetapi menyatakan perkara itu memerlukan perbincangan teliti pada peringkat teknikal memandangkan ia akan melibatkan pindaan pada Perlembagaan Persekutuan.

Hajiji menekankan bahawa hubungan baik kerajaan negeri-Persekutuan itu penting untuk memastikan kejayaan tuntutan ini.

Mesyuarat itu yang berlangsung dalam suasana mesra turut membincangkan cadangan untuk meletakkan pelancongan di bawah Senarai Bersama Perlembagaan Persekutuan.

Cadangan pelancongan itu akan dirujuk kepada jawatankuasa teknikal untuk pertimbangan lanjut.

Delegasi Sabah terdiri daripada Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr Jeffrey Kitingan, Datuk Seri Dr Joachim Gunsalam dan Datuk Shahelmey Yahya.

Turut serta dalam delegasi tersebut ialah beberapa menteri negeri dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Safar Untong.

Dalam perkembangan berkaitan, Hajiji menyambut baik pelancaran Projek Sarawak-Sabah Link Road Fasa 2 bernilai RM7.6 billion.

Beliau menyifatkan projek itu sebagai langkah penting untuk meningkatkan keterhubungan dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam perdagangan dan pelancongan. – Bernama