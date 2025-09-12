Pengakuan sukarela cukai elak penalti tinggi, nasihat HASiL

KUALA LUMPUR: Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) menyeru semua pembayar cukai tampil membuat pengakuan secara sukarela sekiranya terdapat ketidakpatuhan atau kesilapan dalam maklumat percukaian.

Langkah ini membolehkan mereka menikmati kadar penalti yang lebih rendah berbanding melalui proses audit atau siasatan.

LHDN kekal komited dalam usaha meningkatkan kutipan hasil secara berterusan demi memacu kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Analisis risiko percukaian secara komprehensif telah dilaksanakan dari 1 Januari 2024 hingga 31 Ogos 2025 bagi mengesan ketidakpatuhan cukai dalam pelbagai sektor.

Langkah berkenaan disusuli pelaksanaan audit dan siasatan berdasarkan sumber maklumat serta penggunaan teknologi analitik yang canggih.

Sepanjang tempoh berkenaan, LHDN berjaya mengesan ketidakpatuhan cukai melibatkan 1,033 syarikat dengan nilai cukai tambahan berjumlah 15.2 billion ringgit.

Seramai 321 individu turut dikesan dengan cukai tambahan 1.75 billion ringgit, menjadikan jumlah keseluruhan termasuk penalti mencecah 16.95 billion ringgit.

Keberkesanan strategi ini terbukti dalam menangani ketidakpatuhan cukai tanpa mengira saiz perniagaan mahupun status individu.

Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Datuk Dr Abu Tariq Jamaluddin berkata kejayaan ini adalah hasil pendekatan berasaskan data dan penggunaan teknologi terkini.

Kolaborasi strategik bersama pelbagai agensi penguatkuasaan turut memperkukuh keupayaan LHDN dalam pemantauan dan tindakan penguatkuasaan.

Beliau menyeru pembayar cukai agar tidak menunggu sehingga ketidakpatuhan mereka dikesan melalui audit atau siasatan.

Penalti yang lebih tinggi akan dikenakan sekiranya ketidakpatuhan dikesan melalui proses audit.

LHDN sentiasa memastikan cukai dipungut dengan adil dan saksama kepada golongan yang layak dikenakan cukai.

Pembayar cukai dinasihatkan supaya sentiasa memastikan maklumat percukaian yang dikemukakan adalah tepat, lengkap dan terkini.

Tindakan ini dapat mengelakkan penalti yang lebih berat serta tindakan undang-undang di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

Berdasarkan Rangka Kerja Audit Cukai Pendapatan, kadar penalti bagi kes pengakuan sukarela sebelum tindakan audit bermula adalah 15 peratus.

Kadar 10 peratus dikenakan bagi pembayar cukai yang mengemukakan pengakuan sukarela pertama melalui Borang Nyata Terpinda.

Pengakuan sukarela tambahan dalam tempoh enam bulan dari tarikh akhir pengemukaan Borang Nyata Cukai Pendapatan juga layak mendapat kadar 10 peratus. – Bernama