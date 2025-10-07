Hajiji pengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi GRS pertama selepas pembubaran DUN

KOTA KINABALU: Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor yang juga Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah (GRS) telah mempengerusikan mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi gabungan itu hari ini.

Mesyuarat ini merupakan pertemuan pertama selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah semalam.

Ia juga menjadi mesyuarat pertama diadakan selepas Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Maju Sabah tidak lagi bersama GRS.

Pertemuan tersebut berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah dengan kehadiran pemimpin komponen parti.

Antara yang hadir ialah Pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah Datuk Seri Dr Joachim Gunsalam.

Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu Tan Sri Pandikar Amin Mulia turut hadir dalam mesyuarat tersebut.

Presiden Parti Liberal Demokratik Datuk Chin Su Phin juga menyertai mesyuarat Majlis Tertinggi GRS.

Presiden Parti Cinta Sabah Tan Sri Anifah Aman turut hadir dalam pertemuan penting itu.

Timbalan Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Rina Jainal turut menghadiri mesyuarat tersebut.

Timbalan Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah Datuk Seri Masidi Manjun juga hadir dalam mesyuarat itu.

Mesyuarat turut menyaksikan kehadiran Timbalan Presiden Star Datuk Ellron Alfred Angin.

Beliau telah mengumumkan akan kekal bersama GRS bersama empat lagi wakil rakyat daripada partinya.

Semalam, Hajiji telah mengumumkan pembubaran DUN Sabah ke-16 di Menara Kinabalu.

Pembubaran itu dibuat setelah mendapat perkenan Yang Dipertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. – Bernama