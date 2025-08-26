Hajiji serius bendung budaya buli di sekolah Sabah segera

KOTA KINABALU: Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor memandang serius isu buli yang semakin berleluasa di institusi pendidikan termasuk sekolah.

Hajiji menyatakan hasratnya untuk membendung budaya tersebut dengan segera.

Beliau secara peribadi berasa amat sedih dengan budaya buli dalam kalangan pelajar.

Keadaan menjadi lebih mengecewakan apabila masalah itu turut berlaku di sekolah agama.

“Budaya buli ini suatu keadaan yang tidak wajar berlaku,” katanya dalam kenyataan selepas merasmikan Konvensyen Du’at di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah.

Hajiji percaya konvensyen hal ehwal agama Islam ialah wadah terbaik untuk bermuhasabah menilai kelemahan dan memperbaiki kekurangan.

Pembaikan perlu dilaksanakan bukan sahaja di sekolah tetapi juga dalam semua organisasi kerajaan atau persendirian.

Kerajaan Sabah akan terus memperjuangkan agenda memperkasakan dakwah dan memajukan pembangunan Islam menerusi Rancangan Malaysia Ke-13.

Usaha ini selaras dengan kehendak serta keperluan semasa masyarakat.

Transformasi dakwah digital akan dilaksanakan seiring dengan Revolusi Industri Keempat.

Kerajaan juga merancang penempatan pendakwah bersepadu di kawasan pedalaman dan pulau.

Program khas belia MADANI akan dilaksanakan bagi melahirkan pendakwah muda berwibawa.

Kerajaan Sabah turut berbesar hati menyampaikan watikah pelantikan Imam-Imam Daerah di seluruh negeri.

Imam-Imam Daerah ini dipilih dalam kalangan Imam-Imam Kariah yang berkelayakan.

Sebagai insentif tambahan, kerajaan negeri melalui MUIS akan menambah elaun Imam-Imam Daerah sebanyak 1,000 ringgit sebulan.

Sebanyak 33 Imam Daerah akan mendapat manfaat daripada penambahan elaun ini.

Kerajaan Sabah juga bersetuju menaikkan elaun bulanan guru KAFA dan Imam Rawatib sebanyak 200 ringgit.

Kenaikan elaun ini melibatkan sebanyak 2,480 guru KAFA dan 1,643 Imam Rawatib di negeri itu.

Perbelanjaan untuk kenaikan elaun ini berjumlah hampir 15 juta ringgit setahun.

Sebanyak 394 guru takmir akan menerima elaun khas sekali bayar sebanyak 500 ringgit setiap seorang. – Bernama