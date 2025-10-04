Hamas sedia keamanan berkekalan, Israel perlu henti pengeboman Gaza - Trump

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyambut baik respons Hamas terhadap cadangan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang dikemukakannya.

Beliau menyatakan keyakinan bahawa kumpulan Palestin itu bersedia untuk keamanan berkekalan di rantau tersebut.

Trump menegaskan Israel mesti segera menghentikan pengeboman Gaza bagi memastikan keselamatan proses pembebasan tawanan.

“Buat masa ini, keadaan terlalu berbahaya untuk melaksanakan proses pertukaran tawanan,“ katanya melalui platform Truth Social.

Beliau menekankan bahawa rundingan terperinci sedang dijalankan antara semua pihak yang terlibat.

Trump menjelaskan isu ini bukan hanya mengenai Gaza tetapi melibatkan keamanan jangka panjang di seluruh Timur Tengah.

Dalam mesej video berasingan, beliau merakamkan penghargaan kepada Türkiye, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Jordan dan banyak negara lain.

“Semua pihak bersatu mahu perang ini berakhir dan menyaksikan keamanan di Timur Tengah,“ katanya.

Hamas telah menyampaikan maklum balas rasmi terhadap pelan Trump dengan beberapa syarat tertentu.

Kumpulan itu bersetuju membebaskan semua tawanan Israel dan menyerahkan jenazah mangsa yang berada di Gaza.

Mereka juga bersedia menyerahkan pentadbiran Gaza kepada sebuah badan teknokrat Palestin yang bebas.

Israel menganggarkan terdapat 48 tawanan Israel di Gaza termasuk 20 yang masih hidup.

Sekitar 11,100 rakyat Palestin sedang ditahan di dalam penjara Israel pada masa ini.

Hamas menegaskan isu lain dalam cadangan Trump perlu terikat dengan pendirian nasional yang bersatu.

Mereka meminta penjelasan mengenai beberapa klausa tertentu dalam pelan tersebut.

Kumpulan itu telah mengadakan perbincangan mendalam dengan semua puak Palestin sebelum memberikan respons.

Mereka juga berunding dengan pengantara antarabangsa dan rakan-rakan serantau.

Hamas menyatakan penghargaan terhadap usaha Arab, Islam dan antarabangsa termasuk Trump sendiri.

Mereka menyokong seruan untuk menamatkan perang di Gaza dan melaksanakan pertukaran tahanan.

Trump menetapkan sehingga 6 petang waktu Washington pada Ahad untuk Hamas meluluskan pelannya.

Pelan itu bertujuan menjadikan Gaza sebagai zon bebas senjata sepenuhnya.

Mekanisme pemerintahan peralihan akan dipantau terus oleh Trump melalui sebuah badan antarabangsa.

Pelan tersebut menetapkan pembebasan semua tawanan Israel dalam tempoh 72 jam selepas kelulusan.

Sebagai pertukaran, Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestin dari penjara mereka.

Pelan itu juga mewajibkan penghentian permusuhan serta pelucutan senjata semua kumpulan bersenjata.

Israel akan mengundurkan tenteranya secara berperingkat dari wilayah Gaza selepas persetujuan dicapai.

Gaza kemudiannya akan ditadbir oleh pihak berkuasa teknokrat di bawah penyeliaan badan antarabangsa.

Israel telah mengenakan sekatan ke atas Gaza yang dihuni hampir 2.4 juta penduduk selama 18 tahun.

Sekatan itu diperketatkan pada Mac apabila rejim menutup semua lintasan sempadan.

Mereka turut menyekat penghantaran makanan dan ubat-ubatan ke wilayah tersebut.

Keadaan ini telah mendorong kepada krisis kebuluran yang serius di Gaza. – Bernama-Anadolu